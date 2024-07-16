Депутати скасували перехід України на літній час

Сьогодні Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт №4201 про обчислення часу, який скасовує сезонне переведення годинників. Восени, в останню неділю жовтня, Україна востаннє перейде на зимовий час, тобто UTC+2 або “київський час”, і на ньому залишиться. За таке рішення проголосував 261 депутат, повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Автором законопроєкту став Руслан Стефанчук, він подавав його ще в березні 2020 року, однак тоді цього не ухвалили і відправили на доопрацювання.
В Україні час двічі на рік змінювали з 1981 року — наприкінці березня переходили на літній, а в останній тиждень жовтня — на зимовий. Традицію переводити годинники у Європі запровадили після Першої світової війни, щоб заощадити електроенергію.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: ілюстративне, УНІАН
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