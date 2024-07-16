Депутати скасували перехід України на літній час

Сьогодні Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт №4201 про обчислення часу, який скасовує сезонне переведення годинників. Восени, в останню неділю жовтня, Україна востаннє перейде на зимовий час, тобто UTC+2 або “київський час”, і на ньому залишиться. За таке рішення проголосував 261 депутат, повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Автором законопроєкту став Руслан Стефанчук, він подавав його ще в березні 2020 року, однак тоді цього не ухвалили і відправили на доопрацювання.