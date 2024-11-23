Депутата, що підірвав гранати на сесії сільради на Закарпатті, засудили на довічне

На Закарпатті депутата Керецьківської сільської ради, що підірвав гранати на засіданні сесії сільської ради, суд визнав винним у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконному поводженні з вибуховими пристроями.

Як повідомляв Varosh, 15 грудня 2023 року під час сесії Керецівської сільської ради, на якій розглядалося питання бюджету громади на наступний рік, один із депутатів підірвав 3 гранати. Внаслідок підриву гранат гранат у приміщенні постраждало 26 людей. Згодом двоє з постраждалих померли в лікарні: один наступного дня після інциденту, інший – через місяць.

Як повідомляють в СБУ, депутат підірвав у сесійній залі сільради бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. За даними слідства, він заздалегідь підготувався до злочину: спочатку задіяв власні зв’язки у кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному помешканні.

У день засідання сільради чоловік приніс бойові засоби ураження до приміщення держустанови. Ненадовго залишивши приміщення сесійної зали, він привів гранати в бойову готовність. А повернувшись назад, дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

Депутата визнали винним у скоєнні злочину за 2 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей)та ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Відповідно до вироку суду, йому призначено покрання у вигляді довічного ув’язннення. Під час досудового розслідування та судового розгляду засуджений перебував під вартою в ДУ «Закарпатська УВП (№9)». Там знаходитиметься до набрання вироком законної сили.

Для відшкодування завданої внаслідок теракту майнової шкоди Керецьківській сільській раді до депутата заявлено цивільний позов, повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Поліція Закарпатської області

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