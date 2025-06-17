Депутат Волосянський подав заяву в міську прокуратуру щодо забудови поля у Новому районі

Депутат Волосянський подав заяву 17 червня до Ужгородської окружної прокуратури щодо забудови поля у Новому районі. Його вимога — підготувати позов щодо скасування рішення міських депутатів дозволити будівництво багатоповерхівок на полі по вул. Тлехаса. Волосянський також вимагає провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

«Земельна ділянка, на якій розпочати будівництво була відчужена з комунальної власності міста у 2010 році шляхом продажу на аукціоні ТОВ «Срібний лід» з цільовим призначенням – для громадського призначення. Основною умовою продажу цієї земельної ділянки на аукціоні був обов’язок побудувати на ній Льодову Арену для занять спортом ужгородців. В подальшому, рішенням п.п. 1.3 рішення сесії УМР №1720 від 28.03.2024 р. було незаконно змінено цільове призначення вказаної земельної ділянки на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури», — йдеться у заяві.

Що передувало?

16 червня петиція ужгородців про заборону забудови поля в Новому районі набрала необхідну кількість підписів й міський голова взяв її на розгляд.

13 червня діти пройшли на сесію міськради з вимогою зупинити забудову поля у їхньому мікрорайоні. 4 червня школярі записали відео щодо забудови поля у Новому районі, в якому поскаржилися на брак майданчиків для дозвілля. Вони сказали, що поле у Новому Районі — це єдине місце, де вони можуть грати у футбол.

Раніше Varosh розповідав про те, як обурені мешканці мікрорайону протестують проти забудови поля між вулицями Капушанська, Чорновола, Тлехаса та Легоцького. Згідно з генплану 2004 року там планувалося будівництво “Льодової арени”, натомість у березні 2024 році депутати змінили цільове призначення землі та передали її під будівництво ЖК. Наразі там тривають будівельні роботи.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Дзвінка Білоног

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