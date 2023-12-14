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Новини

День жалоби за трьома загиблими воїнами оголосили в Ужгороді

14 Грудня 2023 36

У п’ятницю, 15 грудня в Ужгороді оголосили День жалоби — місто прощатиметься з трьома загиблими вїнами: Олександром Фозекошом, Юрієм Пугликом та Василем Булецою.

В місті будуть приспущені прапори на адмінбудівлях, будуть скасовані всі розважальні та концертні заходи, — повідомили Varosh у міськраді.

Чин похорону відбудеться на площі Народній біля пам’ятника Тарасу Шевченку о 13:00.

Vojin

Юрій Пуглик

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Василь Булеца

Vojin2

Олександр Фозекош

Varosh,

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# день жалоби # ужгород

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