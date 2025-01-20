День жалоби за полеглими у війні вояками оголосили у Виноградові

Впродовж лише однієї доби стало відомо про загибель у війні одразу трьох військовослужбовців з Виноградівської міської тергромади.

20 січня у Виноградові оголошено Днем жалоби за полеглими у російсько-українській війні військовими. Відповідне розпорядження підписав міський голова Виноградова Степан Бочкай.

19 січня стало відомо про загибель двох вояків з Виноградова. Так, поблизу Великої Новосілки на Донеччині 7 січня загинув молодший сержант Станіслав Сусік 1995 року народження із села Олешник. Того ж дня надійшла звістка про загибель 17 січня в районі селища Андріївка на Харківщині солдата Олександра Бориченка 1982 року народження з Виноградова.

Сьогодні ж зранку стало відомо про загибель 15 січня в районі населеного пункту Дачне на Донеччині виноградівця, солдата Михайла Урсти 1982 року народження.

Крім того, сьогодні Виноградівська громада прощатиметься із полеглим у війні земляком Миколою Блецком 1978 року народження.

З метою вшанування пам’яті загиблих під час виконання бойових завдань із захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у російсько-українській війні військовослужбовців – мешканців Виноградівської міської територіальної громади у Виноградівській громаді оголошено День жалоби.

У цей день на адміністративних будівлях буде приспущено державний прапор України. Також обмежено проведення концертно-розважальних заходів і заборонено розважальну музику у закладах торгівлі та громадського харчування. Тоді як у церквах і храмах проводитимуться молебні й панахиди за полеглими військовими.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: ggacademy

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