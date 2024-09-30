День захисників та захисниць України: заходи в Ужгороді з нагоди свята

1 жовтня о 9:00, аби вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність країни, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.

В Ужгороді з нагоди свята відбудеться також низка тематичних заходів.

Так, о 13:00 на площі Театральній, поблизу обласного театру ляльок “Бавка” символічно з нагоди свята відбудеться урочисте театралізоване відкриття XIX Міжнародного фестивалю “Інтерлялька”. Фестиваль триватиме в обласному центрі впродовж трьох днів, і за цей час глядачам покажуть свої вистави 21 театральний колектив із 8 країн світу.

У день відкриття, 1 жовтня о 16:00 свою виставу “Останнє туреня” покажуть господарі фестивалю – Закарпатський обласний театра ляльок “Бавка”.

До відзначення Дня захисників та захисниць України долучиться й Закарпатський обласний краєзнавчий музей: о 15:00 в Ужгородському замку відкриють експозицію “За Україну, за її волю”, присвячену російсько-українській війні 2014-2024 років. У межах заходу також пройде показ відеоматеріалів “Вічна пам’ять героям”.