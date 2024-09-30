День захисників та захисниць України: заходи в Ужгороді з нагоди свята

1 жовтня країна вперше відзначатиме День захисників та захисниць України у нову дату.
Із 2014 року це велике державне свято припадало на 14 жовтня і було приурочене до Покрови Прсвятої Богородиці та Дня козацтва. Під час запровадження свята дата була обрана невипадково, адже Покрова здавна була покровителькою і захисницею українських козаків.
Однак із переходом на новий календар, змістилася й дата Покрови, а отже, і дата святкування Дня захисників і захисниць України. Починаючи з цього року, свято відзначається 1 жовтня.
1 жовтня о 9:00, аби вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність країни, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.
В Ужгороді з нагоди свята відбудеться також низка тематичних заходів.
Так, о 13:00 на площі Театральній, поблизу обласного театру ляльок “Бавка” символічно з нагоди свята відбудеться урочисте театралізоване відкриття XIX Міжнародного фестивалю “Інтерлялька”. Фестиваль триватиме в обласному центрі впродовж трьох днів, і за цей час глядачам покажуть свої вистави 21 театральний колектив із 8 країн світу.
У день відкриття, 1 жовтня о 16:00 свою виставу “Останнє туреня” покажуть господарі фестивалю – Закарпатський обласний театра ляльок “Бавка”.
До відзначення Дня захисників та захисниць України долучиться й Закарпатський обласний краєзнавчий музей: о 15:00 в Ужгородському замку відкриють експозицію “За Україну, за її волю”, присвячену російсько-українській війні 2014-2024 років. У межах заходу також пройде показ відеоматеріалів “Вічна пам’ять героям”.
О 15:30 з нагоди свята усіх охочих ужгородців та гостей міста кличуть на квест мініскульптурками «Мандрівка мініатюрним Ужгородом». Організатори підготували для учасників інтерактивні завдання, й обіцяють, що буде цікаво та пізнавально. Для того, аби потрапити на квест, необхідно заповнити реєстраційну форму.
О 17:00 на літературно-мистецький вечір “За волю і кращу долю” з нагоди Дня захисників та захисниць України запрошує Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка.
А о 18:30 у Закарпатській обласній філармонії відбудеться святковий концерт Академічного естрадно-духового оркестру. У такий спосіб музиканти разом зі слухачами відсвяткують не лише День захисників та захисниць України, але й своє професійне свято – Міжнародний день музики.
Захід проходитиме на підтримку ЗСУ.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
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