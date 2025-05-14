День вишиванки: афіша подій в Ужгороді 15 травня

Завтра, в День вишиванки в місті пройде чимало цікавих заходів, тож ми підготували окрему афішу, щоб ви краще орієнтувалися і могли обрати для себе найцікавіші заходи.

О 12:00 на вулицях А.Волошина та Корзо Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури проведе вуличну акцію «Файна вишиванка».

Ужгородський замок упродовж дня показуватиме своїм відвідувачам тематичну стрічку «Спадок нації», і ще – пропонує долучитися до флешмобу #Вдягнивишиванку для фото в замку.

Лекція «Геометрія краси: симетрія, метричність, орнамент традиційної вишивки Закарпаття» пройде в Ужгородському скансені. На лекції з нагоди одного з найкрасивіших українських свят у малій виставковій залі можна буде почути Романа Пилипа — художника, кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв. Початок о 12:00.

О 16:00 в бальній залі Ужгородського скансену відкриється виставка вишитих сорочок «Вишиванки синоніми». Будуть презентовані унікальні зразки традиційної вишивки Закарпаття з музейної колекції та приватного зібрання Марії Левицької. Експозиція корчми з с. Верхній Бистрий Міжгірського району.

«СенсоТека «Ти як?»

З нагоди Дня Родини та Дня вишиванки до Ужгородського скансену на 15:00 запрошують дітей та батьків, підлітків та молодь, літніх людей та людей з досвідом війни, які потребують підтримки ментального здоров’я до нашого музею, щоб поринути в атмосферу спільнодії «СенсоТека «Ти як?».

Програма заходу передбачає активності для всієї сім’ї: майстер-класи, розвиваючі ігри, музикотерапія, які навчать знаходити сенси навколо себе та взаємодіяти з ними для самодопомоги, допоможуть відчути належність та взаємопідтримку, оскільки турбота про ментальне здоров’я є спільною відповідальністю.

Для запису на сесію музичної терапії, яка розпочнеться о 15.30 год. потрібно зареєструватися.

Також цього дня волонтери “Руху підтримки закарпатських військових” подарують захисникам, які лікуються в лікарнях міста, вишиванки. Ще на початку травня волонтери запросили охочих долучитися до символічного флешмобу “Вишиванка для захисника” і подарувати таку сорочку пораненому військовому. У більшості з них вишиванки ніколи ще не було, тому до Дня вишиванки це буде дуже гарний подарунок і підтримка для хлопців. Зрештою, волонтери зібрали необхідну кількість вишиванок, і навіть більше, як розповіла Varosh волонтерка Руху Вікторія Суліма.

— Вистачить вишиванок усім наших хлопцям і навіть ще залишиться, б ми могли дарувати їх на день народження, — сказала вона.

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Зоряна Попович, Varosh

Головна світлина ілюстративна, Ужгородський скансен

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