День Валентина, літературник, воркшоп: куди піти в Ужгороді 14-16 лютого

Неймовірно насичена афіша видалась цього разу. І тут, напевно, справа не тільки в Дні Закоханих. з яким, до речі, вітаємо вас! Події будуть на найвибагливіший смак: від лекцій про інвестування та Трипільську культуру до майстеркласу з ароматерапії.

Ми нагадуємо вам про два моменти: уже через 2 (два!) понеділки — весна! І якщо ми забули щось проанонсувати — пишіть нам у коментарях, одразу доповнимо.

14 лютого (п’ятниця)

День Закоханих разом із Folks

Два дні поспіль, 14-15 лютого. на солодкий Pop-Up від кондитерської @folks_patisserie запрошують у кафе Simple у провулку “Гірчичне зерно”. Частуватимуть тістечком Шу з заварним кремом і передбаченнями та кавою від одного з найвідоміших обсмажчиків кави в Україні Івана Пеньори, щоб зробити ці дні ще теплішими.

Тренінг “Мотивація за Маслоу: від базових потреб до самореалізації”

В Закарпатську обласну універсальну бібліотеку запрошують на тренінг “Мотивація за Маслоу: від базових потреб до самореалізації”, який проведе кандидатка економічних наук Наталя Криворучко.

На тренінгу ви дізнаєтесь: як різні рівні мотивації впливають на продуктивність співробітників; як адаптувати стратегії мотивації до етапів розвитку вашої команди; як використовувати концепцію Маслоу для формування залученості та лояльності.

Початок о 13:00. Вхід вільний.

Створюємо торт-“валентинку”

Малечу (4-7 років) запрошують на майстерклас: буде робота з тістом, де діти працюють з тістом, формують торт та прикрашають його: крем, топінги, зефірки, ягідки. Готовий торт-валентинка – подарунок для батьків!

Поки десерт пектиметься, діти весело проведуть час з аніматорами: ігри, конкурси та розваги.

Простір Play Time, вул. 8 березня, 43, початок о 19:00.

Вистава “Венера в хутрі”

Закарпатський муздрамтеатр запрошує на Малу сцену, на містичний трилер-комедію, де реальність змінюється зі швидкістю світла. Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера, богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту, гіпнотизм потаємних жадань… Ця вистава здатна пробудити природні інстинкти та оголити найщиріші емоції.

Початок о 19:00.

15 лютого (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, що вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Воркшоп, який покращує стосунки

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на воркшоп про стосунки, на який заохочують приходити як самостійно, так і парами.

Разом з психологинею Наталією Андреяновою досліджуватимуть особистий внесок в побудову та розвиток стосунків, а також стратегії взаємодії з партнерами. Спробують краще зрозуміти себе та партнера; проаналізують свій баланс між «брати і давати» у стосунках; шукатимуть відповіді на питання: “Що вносите у стосунки Ви?”, “Яким чином організовуєте взаємодію так, щоб ваші потреби задовільнилися, або навпаки?” тощо.

Початок о 15:15 в офісі клубу вул.Швабська, 68 (каб.205). Вхід: самостійна участь — 300 грн, парна участь — 400 грн.

Реєстрація обов’язкова у коментарях. “Чиї корені у нас під ногами?” На лекцію “Чиї корені у нас під ногами? Таємниці наших предків після Трипілля” запрошують до книгарні-кав’ярні Paperova. Дослідниця історії України, кандидатка юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Марина Когут розповість про те, Хто такі пеласги та лелеги і чи дійсно вони міфічні? Як “грецькі” етруски можуть бути пов’язані з українськими теренами? Що об’єднує ці давні народи з культурою та традиціями перших слов’ян? Початок о 17:30. Вартість участі: 350 грн. Реєстрація за номером: +380 66 395 69 19. Зустріч з письменницею Оленою Чернінькою Олена Чернінька — письменниця, журналістка, фотохудожниця. На зустріч і теплу розмову з нею запрошують до “Книгарні Є”, що на проспекті Свободи, 40. Ольга розповість про дві свої книги — «Лемберґ: мамцю, ну не плач» та «Спекотне літо Нормандії, холодна зима України» Про життя і літературу, непрості досвіди, пошуки сенсів, світла і віри, а також про книги авторка поспілкується з модераторкою Світланою Тодер. Початок зустрічі о 16:00. Премʼєра вистави «Ніч Гельвера» Закарпатський музично-драматичний театр запрошує на чергову прем’єру. Пронизлива історія про страх і надію, любов і втрати, про боротьбу з собою та жорстокістю світу. Сюжет, у якому переплітаються ніжність і трагедія, залишить глибокий слід у серці кожного, хто наважиться заглянути у внутрішній світ героїв. Початок о 19:00.

16 лютого (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити і говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Арттерапія в Ужгородському скансені

Дітлахів запрошують на арттерапевтичні заняття. Арттерапія — це більше, ніж альтернатива традиційним методам роботи психолога. Вона є унікальним способом спілкування з дитиною її мовою — мовою творчості та гри. Через малюнки, скульптури чи інші творчі процеси можна не лише розкрити емоційний світ дитини, але й допомогти їй впоратися з труднощами у м’який, безпечний та ефективний спосіб.

Початок о 12:00. Вартість заняття — 300 грн.

Вистава для дітей “Майстри чудес”

Дива трапляються лише там, де на них чекають – саме так вважає мишка на ім’я Мері, яка готується до свят та мріє, аби у її домі нарешті трапилось справжнє зимове диво! А от її чоловік, мишеня Олівер, затятий реаліст, який зовсім не бачить сенсу у цій «святковій метушні»! Тож ідеальне сімейне святкування під загрозою… Саме тому песику Джеккі та коту Тому доведеться вплутатися у досить авантюрну історію! Адже, якщо чудеса не трапляються просто так, то їх можна спробувати влаштувати самостійно!

Початок о 12:00.

Літературник на тему Венеціанського карнавалу

Мистецьке обʼєднання «Місто» запрошують на літературник на тему Венеціанського карнавалу, на якому обʼєднають тему кохання з розвагами карнавалу.

“”Основними атрибутами карнавалу є маски і яскраві костюми, тож запрошуємо вас доєднатись до цього дрес-коду й на нашому заході. Якщо нема можливості взяти з собою маску, то на заході ви можете з нами створити свої маски”, — кажуть організатори.

Вхід безкоштовний, по реєстрації в сториз або QR-коду.

Інвестиції з мінімальним бюджетом

Чи замислювалися ви про фінансову незалежність та інвестиції? Чи вам здається, що це лише для тих, хто має великий капітал або спеціальні знання? На розмову про інвестиції та про перші кроки до фінансової незалежності розповість рієлторка та волонтерка Галина Бучко.

Початок о 16:00, вул.Гошовського (Боженка), 2 (Ірис-Космо)

Розмова про письменництво з Поліною Кулаковою

На авторську зустріч Поліни Кулакової з читачами запрошує Книгарня “Є”, що на проспекті Свободи, 40.

Поліна Кулакова — сучасна українська письменниця. Авторка шести книжок у жанрі трилеру. Її дебютний роман «Я пам’ятатиму твоє обличчя» (2014 р.) став одним із перших трилерів у сучасній українській літературі. Розмова про письменництво, особливість та складність обраного жанру, творчі плани і мрії, а також автограф-сесія почнуться о 14:00.

Концерт від Kyiv Tango Orchestra

В Закарпатській обласній філармонії запрошують на концерт до Дня закоханих «Кохання. Пристрасть. Забуття» від Kyiv Tango Orchestra. “Це справжня окраса сучасної української музики, віртуози, які підкорили серця слухачів у Європі та Україні, давши понад 120 концертів навіть у непрості часи війни”, — обіцяють у філармонії.

Особливою родзинкою вечора стануть відомі українські пісні в оригінальних танго-версіях. У програмі також твори аргентинських, французьких, канадських, американських, шведських та українських авторів.

Початок о 17:00.

Вистава “Привиди маєтку Рейвенскрофт”

Будинок, в якому дивовижним чином загинув чоловік. За справу береться детектив Рафінг та в спробах розслідувати таємниче вбивство, він потрапляє у коло жінок, що живуть в цьому маєтку. Хто з них каже правду, а хтось говорить брехню знову і знову. Та чи злочин вдасться розкрити? Приходьте на виставу, щоб дізнатися…

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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