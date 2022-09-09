День Ужгорода. Як місто відзначатиме своє 1129-річчя

10-11 вересня Ужгород святкує своє 1129-річчя. І хоча вік міста — питання суперечливе, але в ці дні Ужгород відзначатиме свою річницю і ми спробуємо зорієнтувати вас у різноманітті заходів.

На жаль, усі заплановані Ужгородською міською радою заходи на суботу, 10 вересня, переносяться на невизначений час через негоду. На 17-18 вересня перенесли також і святкування Дня міста на площі Євгена Фенцика. У скверику біля обласної філармонії Творчі волонтери та Рух підтримки закарпатських військових підготували цікаву і насичену програму святкування, для того, щоб зібрати кошти на автомобіль для ЗСУ.

Однак завтра можна відвідати виставку робіт фотографа-портретиста Михайла Дороговича “Погляд”, яка відкриється в Ужгородському замку та виставку-продаж творів закарпатських художників “Мистецький Ужгород”. Половина коштів від продажу піде на потреби ЗСУ.

11 вересня

Горянська ротонда — концерт духовної музики до Дня міста Ужгорода Заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Початок об 11:30.

Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв — вистава “Крик Нації” від Донецького драматичного театру з міста Маріуполя. Початок о 18:00.

Афіша доповнюється

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