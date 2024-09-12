Дні Ужгорода: афіша подій у місті 13-15 вересня

Ужгород цими днями відзначає 1131-шу річницю з часу першої писемної згадки про місто, тому більшість цікавих подій пов’язані саме з цією подією. Готуючи афішу, ми дізналися, що цими вихідними День міста святкує і Тячів! Місту виповнюється 695 років! А в Мукачеві відбудеться перший в Україні забіг… чайною плантацією “Tea run”.

Але повернімося до Ужгорода — у театрі ляльок “Бавка” ще до кінця тижня триває фестиваль моновистав “Монологи над Ужем”, а минулими вихідними до Дня Ужгорода на Православній набережній відкрили 70-ту мініскульптурку — видатному закарпатському художнику вірменського походження, живописцю, графіку Шімону Голлоші.

Святкування продовжуються і цього тижня. Попри невтішні прогнози синоптиків на ці вихідні, більшість заходів, сподіваємось, відбудуться.

13 вересня (п’ятниця)

Фотовиставка «Опалені війною»

На виставці в Ужгородському скансені будуть представлені роботи харківських фотографів Сергія Козлова та Ігоря Піддубного, які показують трагічні сторінки життя Харкова — форпосту, що відстоює демократичні цінності не лише України, але й усієї Європи. Через об’єктиви своїх камер автори передають біль і відвагу харків’ян, які протистоять жахливому «русскому миру».

Початок о 16:00.

14 вересня (субота)

День відкритих дверей у Кафедральному соборі

Щороку у свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Резиденція Мукачівських єпископів відкриває свої двері для всіх охочих, котрі зможуть доторкнутися до живої історії нашого рідного міста.

Триватиме захід три години, 14:00-17:00.

Благодійний ярмарок

На набережній Незалежності до Днів міста два дні поспіль працюватиме благодійний ярмарок від Рух підтримки закарпатських військових та Творчих волонтерів.

Безкоштовні екскурсії від Ірини Газій

До Дня Ужгорода у суботу та неділю, 14-15 вересня, відбудуться (за сприятливої погоди) безкоштовні екскурсії від гідеси Ірини Газій. Ви дізнаєтеся історію старовинного міста над Ужем, прогуляєтеся центральною частиною міста, відвідаєте визначні місця.

Старт на площі Поштовій (біля знаку «Я люблю Ужгород») о 12:00.

“Правильне поводження зі зброєю”

Усіх охочих запрошують на базові курси “Правильне поводження зі зброєю”(пістолет категорія F). Програма підготовлена по Ізраїльській системі ACIPS Military Fitness та підготовки цивільного населення до спротиву агресії.

Реєстрація за посиланням.

Поетичний вечір при свічках

В Артпросторі “Ліс” чекають гостей на черговий поетичний вечір. “Саме час вам згадати улюблені вірші про осінній настрій, кохання, дощі, опале листя і теплі ковдри. Тож чекаємо усіх охочих почитати і послухати осінню поезію”, — запрошують організатори.

Початок о 17:00. Вхід 100 грн.

Плейбек-перформанс “Тіні між нами”

Охочих запрошують на особливий плейбек-перформанс – “Тіні між нами”, теми різних досвідів та можливих непорозумінь серед цивільних українців під час війни.

“Через історії, якими ділитимуться глядачі, ми разом з вами створюватимемо простір для діалогу та співпереживання, спробуємо відчути, як відмінні життєві досвіди можуть впливати на наше сприйняття одне одного”, — кажуть учасники плейбек-театру.

Початок о 19:00 і до 20.30. Адреса: вул. Швабська, 9, Арт-простір “Станція Уж”. Вхід безплатний, за реєстрацією

15 вересня (неділя)

Божественна Літургія до Дня народження Ужгорода

У Горянській ротонді пройде Божественна Літургія до Дня народження Ужгорода. Відбудеться також панахида за загиблими Героями.

Початок о 10:30.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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