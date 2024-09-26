Осінь набирає обертів і настрій найближчим вихідним задає Всесвітній День туризму, який святкують 27 вересня. Хоча загалом події будуть найрізноплановіші — від дитячого читацького клубу до походу в гори.

Ну і ще — цього тижня в Закарпатському муздрамтеатрі почався 79-й театральний сезон, а вже у вівторок, 1 жовтня, почнеться XIX Міжнародний фестиваль “Інтерлялька”.

Якщо ми про щось не написали — кажіть нам у коментарях, афіша доповнюється.

27 вересня (п’ятниця)

Турнір з петанку

Із 27 по 29 вересня (включно) з 09:00 до 18:00 у Боздоському парку відбудеться турнір із петанку. У турнірі, який проходитиме у 3 етапи, братимуть участь спортсмени з різних куточків України:

27.09 — змагання «тет-а-тет»

28.09 — командні дуплети

29.09 — триплети

На вихідних, 28-29 вересня з 09:00 по 22:00, поруч пройде ярмарок з крафтовими смаколиками: медом, вином тощо.

„Капуркова книжка”

О 12:00 у задньому дворику Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр.Свободи, 16) розпочнеться вулична акція „Капуркова книжка”, яка триватиме до 18:00. Цього разу на вуличній буккросинговій акції буде її засновниця, Неля Остапів, яка презентує виставку авторських прикрас ручної роботи “Так робила Ба”. Можна принести власні прикраси (не з дорогоцінних металів), які потрібно полагодити. Їх поремонтують за наявності необхідних матеріалів. Ви можете безкоштовно обміняти будь-яку зі своїх прочитаних книг на нову. Прохання приносити книги у хорошому стані, тільки художню літературу (бажано видання після 2006-х років) та виключно українською мовою!

«10 унікальних пам’яток ужгородського скансену»

З нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму, котрий припадає на 27 вересня, у скансені підготували пізнавальну лекцію-екскурсію «10 унікальних пам’яток ужгородського скансену». Ви подивитеся на історію музейних експонатів іншими очима та пізнати традиції нашої Срібної Землі. Записуйтесь за номером +380 95 424 06 72 або у соцмережах (Facebook, Instagram, Telegram).

Початок о 15:00.

28 вересня (субота)

Дитячий читацький клуб “Скарбик”

Дитячий читацький клуб “Скарбик” запрошує на суботні заняття школярів, які люблять читати, але поки що не знають про це. У вересні заняття відбуватимуться під відкритим небом у Ботанічному саді УжНУ. Кожна дитина зможе отримати улюблену книгу у подарунок через певну кількість занять.

Заняття пройдуть о 10:00-11:00 та об 11:00-12:00. Вартість заняття: 250 грн. Тривалість заняття – 1 година

Для запису звертайтесь за номером телефону 050 70 19 860.

Re-make Uzhhorod

На території Дитячої залізниці в Ужгороді пройде ярмарок винахідників та людей, ветеранського бізнесу та людей, що роблять речі руками.

Початок об 11:00. Об 11:30 в рамках фестивалю винахідників та майстрів Re-make Uzhhorod 2024 на Ужгородський дитячій залізниці відбудуться катання на електродрезині. Деталі за тел.: +380 63 127 8526.

FPV-дрони: як складати “пташку”

Центр готовності цивільних Благодійного фонду Сергія Притули проводить черговий тренінг “FPV-дрони: як складати “пташку””. FPV-дрони суттєво змінили характер війни. Сьогодні це один із ефективних засобів ураження техніки та піхоти ворога. При цьому FPV вважають відносно дешевими засобами. Про те, що необхідно та як зібрати дрон будуть говорити на черговій зустрічі Центру готовності цивільних Ужгород.

Початок о 14:00. Для участі необхідно зареєструватися.

Вистава “Гра в правду”

Закарпатський муздрамтеатр відкрив свій 79-й театральний сезон. На сцені-фоє театр запропонує поціновувачам театрального мистецтва нову виставу “Гра в правду” режисерки-постановниці із Дніпра Маргарити Савенко. Художниця-постановниця – Людмила Бєлая.

Виставу створено у межах проєкту від Українського Культурного Фонду. Перші її покази відбулися за межами України: Словаччина та Румунія. Це історія, яка занурить кожного у його внутрішній світ. Початок о 19:00.

29 вересня (неділя)

Похід на гору Остра (1405 м.)

Гора Остра — одна з найкрасивіших і панорамних вершин у Карпатах. Казкові пейзажі відкриті на всі 360′, Верховинський Вододільний хребет як на долоні. Сходження на вершину досить легке, яке пролягає через “Полонинське господарство”, урочище Прелуки, де випасаються гуцульські коні, де немає ніяких сучасних засобів цивілізації. Сумарний вертикальний підйом — 800 м, протяжність — 13 км. Вартість — 900 грн.

Охочих збирають на 11:00.

Вистава для дітей “Гном Джером”

Музична казка для всієї родини від режисерки М. Савенко. Яскрава та захоплююча, це історія про щедрість, щирість та дружбу. Початок о 12:00.

“Угода з ангелом”

Вечір актори муздрамтеатру пропонують провести на Великій сцені театру з виставою «Угода з ангелом» (реж. М. Фіщенко). Одна з наймасовіших вистав театру. Історія про те, як важливо бути собою. Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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