День театру, краєзнавча зустріч та писанки: куди піти в Ужгороді 28-30 березня

Ось знову четвер і у нас готова гаряча афіша подій в Ужгороді (і не тільки). Місто потрохи готується до цвітіння сакур та СакураФесту та активно навчається малювати писанки до Великодня, який ось уже менше, ніж за місяць!

У суботу на Мукачівщині пройде унікальний фестиваль «Етнічний віночок у Закарпатті», де збиратимуть на допомогу для 70 батальйону 101 бригади ЗСУ. А в неділю в Хусті пройде Khust Half Marathon — перший з чотирьох масштабних забігів, які будуть цього року на Закарпатті.

Ми ж повертаємося до Ужгорода і дозвілля у найближчі три дні. Якщо не згадали про якусь подію — пишіть нам у коментарях, доповнимо.

28 березня (п’ятниця)

Краєзнавча зустріч про історіографію Закарпаття

До Ужгородського замку запрошують небайдужих, які цікавляться історіографією нашого краю. Ця зустріч – це нагода послухати виступи провідних істориків Ужгорода на краєзнавчу тематику, долучитись до обговорення найцікавіших питань з нашої історії, а також провести час захопливо, а головне з користю.

Початок о 15:00 в конференц-залі замку.

29 березня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Театральний тиждень у “Бавці”

В обласному театрі ляльок “Бавка” цілий тиждень — театральний. Подія присвячена одразу двом датам – Всесвітньому дню лялькаря (21 березня) та Міжнародному дню театру (27 березня). З 21 по 30 березня глядачі матимуть нагоду переглянути 7 різних вистав, серед яких і нова – вистава «Ірод», її лругий прем’єрний показ відбудеться в суботу, 29 березня.

Вистава “Гра в правду”

Троє чоловіків – Жиль, Паскаль та Фабріс – разом проводять вечір за келихом міцного, обговорюючи злободенні теми: батьківство, стосунки, гроші, кар’єра. Це простий вечір студентських друзів, у який раптом вривається вона – любов всього університету – Марго. Вона змінює хід гри, розхитуючи їхні струни душі.

На виставу запрошують до Закарпатського муздрамтеатру, на Малу сцену. Початок о 19:00.

30 березня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Школа писанкарства

Дорослих і дітей від 10 років запрошують на чергове заняття у Школі писанкарства. Молодші дітки можуть брати участь разом з батьками. Будуть оздоблювати яйце восковим розписом, створюючи контрастні та делікатні орнаменти шляхом поступового витравлювання шару шкарлупи кислотою.

Тривалість заняття: 1,5-2 години, з собою слід принести 2-3 видуті яйця білого і коричневого кольорів. Майстерки проводяться в артпросторі “ЛІС” (вул. Фединця, 37). Початок об 11:00. Вартість участі — донат від 200 грн.

Активності в “Акваріумі”

ГО “Щасливі діти” запрошують діток на чергову творчо-пізнавальну екскурсію в екозатірум “Акваріум”.

Екскурсії в “Акваріумі” покликані показати діткам різноманіття тваринного світу, спрямовані на подолання страхів, породжених стереотипами й упередженнями та формування рівного ставлення до тих, хто живе поруч із нами на одній планеті.

Початок о 17:00, екзотаріум “Акваріум” (вул. Івана Чендея, 46). Тривалість заняття – 2 години. Вік дітей: 8-10 років. Безплатно. Реєстрація здійснюється за посиланням.

Вистава “Метелик” від колективу “Театр-КоМар”

До Міжнародного Дня театру н виставу запрошує “Театр-КоМар”. Ця постановка народилася з оповідань дівчат, які шукали себе на курсі “Акторська майстерність для бізнесу та життя” під керівництвом режисерки з Харкова Марини Больбух. Їх історії – ніжні і відверті, як крила метелика, що прагне злетіти. Можливо, серед цих історій ви впізнаєте свою. А, може, саме тут знайдете свого Метелика – і навіть на мить відчуєте дотик його крил.

Початок о 16.00 у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф.Потушняка (проспект Свободи, 16).

Семінар про винний туризм від Тетяни Літераті

Журналістка, краєзнавиця Тетяна Літераті запрошує на авторську лекцію з історії виноробства на Закарпатті «Закарпаття й виноробство переплетені міцно, як виноградна лоза»