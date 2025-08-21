День Прапора та День Незалежності України: афіша подій в Ужгороді 22-24 серпня

Переважна більшість подій цими вихідними, звичайно, присвячена Дню Прапора та Дню Незалежності України. В Мукачеві в Паланку варитимуть “Леквар Перемоги” та бігтимуть Tea Run 2025. Цілий ряд виставок відкривається в залах Художнього музею ім.Бокшая, в меморіальних будинках-музеях Ф.Манайла та А.Коцки. Актори Закарпатського академічного музично-драматичного театру два дні поспіль гратимуть “Річарда ІІІ” в Невицькому замку.
З 11:00 на площі Театральній розгорнеться благодійний мініярмарок виробів майстрів народного мистецтва на підтримку Збройних Сил України та виставка живописних робіт переможців обласних конкурсів здобувачів освіти мистецьких шкіл Закарпаття.
В Закарпатському муздрамтеатрі виступатиме тріо гумористів “Ветерани космічних військ”. Куран, Вєня, Дамницький – відомі коміки, що підкорили своїм унікальним стилем сцену гумористичного проєкту “Ліга сміху”, а тепер продовжують свою місію нести людям сміх, підтримуючи при цьому ЗСУ.
Вечір матиме імпровізаційний характер. Шоу “Еліа” – це розмовний “крокодил”, під час якого учасники мусять пояснити й відгадати слово з картки.
Початок о 19:00.
Упродовж двох днів — 23 та 24 серпня, в День Прапора та День Незалежності України — на набережній Незалежності з 12-ї години діятиме традиційна благодійна патріотична фотосесія “Фото патріота”. Фотографи робитимуть гарні портрети в українському стилі за довільний донат на підтримку ЗСУ.
Буде фотозона з українським декором, автентичними костюмами та прапор України! До участі запрошують не тільки охочих сфотографуватись, а й фотографів.
Усі зібрані кошти буде передано на допомогу нашим захисникам задля спільної Перемоги.
23-24 серпня в кавʼярні Дуффорт відбудеться jumble sale. Мета: зібрати гроші дронщикам 128-ї ОГШБр на обладнання. Організатори кажуть: приймають гарні речі, які люди вже не використовують: книги, платівки, предмети інтерʼєру та декору, прикраси, рослини тощо.
З благодійною метою, а також щоб звільнити ваші полиці, просять покопатися вдома і подумати чим можете пожертвувати.
До Дня Державного Прапора України ГО «Крила Янголів» разом із друзями запрошують на благодійний захід на підтримку 26-го полку Національної гвардії України. У Боздоському парку пройдуть майстеркласи для дітей та дорослих, благодійний аукціон та різні активності.
Початок о 14:00.
В артпростір “Ліс” (вул.Фединця, 37, цоколь) запрошують людей, які цінують культурну спадщину та корені, шукають ідентичність через спогади та традиції, мріють навчились співати природно й автентично. Захід буде цікавим тим, хто захоплюється театром, фольклором, українською традиційною культурою.
У програмі — кінопоказ документального фільму “Як звучить “Ґердан”” та майстерклас з традиційного співу закарпатських русинів від відомої етноспівачки Мирослава Копинець.
Початок о 16:00.
У Галереї “Коридор” (вул. С.Добоша 7а) презентують спільну виставку скульптур Ксенії Платанової та графіки Олега Путрашика, створену під час війни як спосіб зберегти й продовжити мистецьку практику попри руйнування та розлуки.
Ксенія — переселена художниця з Запоріжжя, нині живе в Ужгороді. Олег – ужгородський митець, доброволець ЗСУ, який продовжує працювати з графікою на фронті. В основі проєкту – обмін натхненням: Олег створює графіку, спираючись на образи скульптур Ксенії, а вона відповідає новими роботами, розвиваючи візуальний діалог. Коли навколо все валиться і ламається, важливо знаходити способи продовжувати творити й формувати нові сенси.
Відкриття о 18:00.
Закарпатський народний хор запрошує на традиційну мистецько-патріотичну акцію “Молитва за Україну”, яка цього року пройде біля Кафедрального собору — на площі єп. А.Бачинського о 06:00. До ужгородців і гостей міста цього разу приєднаються наживо друзі з Європи, Північної та Південної Америки.
В Ужгородському скансені об 11:00 почнеться Божественна літургія в музейній Шелестівській церкві.
На набережній Незалежності пройде Відкритий кубок міста та Закарпатської області з функціональних та силових видів спорту. За першість змагатимуться військові, ветерани й особи з інвалідністю, зокрема ті, хто отримав поранення внаслідок війни.
Учасники перевірятимуть свою витривалість і міць у таких дисциплінах: проходження 30 ккал на велотренажері Rogue Echo Bike за 1 хв; веслування на тренажері Concept 2 Model D на дистанцію за 100 с;
жим лежачи 50% від власної ваги на кількість разів за 1 хв.
Початок о 12:00.
“Бавка” урочисто відкриє ювілейний 45-й театральний сезон: об 11:00 та о 13:00 покажуть виставу “Козак Мамарига, або Як козак короля провчив” у постановці заслуженого артиста України Олександра Куцика, а також із 12:00 до 13:00 – розважальна програма для дітей на площі Театральній, перед будівлею театру.
Всіх у кого є велосипед, або має в кого його позичити, запрошують взяти участь у святковому благодійному велозаїзді. Учасники збиратимуться великою вело-компанією на площі Поштовій о 16:00.
Як завжди, розігруватимуть новенький велосипед.
Перед обласною філармонією, на площі Фенцика пройде благодійний концерт просто неба «З Днем Незалежності, Україно!» у виконанні Академічного естрадно-духового оркестру (керівник – народний артист України Володимир Співак, диригент – Станіслав Керечанин) та солістів – заслуженого артиста України Олександра Садварія, Мирослави Швах-Пекар і Галини Гаврилко.
Початок о 18:00.
Хор “Гомін” дасть концерт в Ужгороді в рамках всеукраїнського концертного туру! Колектив, який наразі діє в межах Львівського органного залу, здобув титул найкращого в Україні хору за версією «Укрінформ» у 2024 році.
Концерти відбудуться на сцені Закарпатського муздрамтеатру о 16:30 та 19:00.
