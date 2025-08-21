День Прапора та День Незалежності України: афіша подій в Ужгороді 22-24 серпня

Переважна більшість подій цими вихідними, звичайно, присвячена Дню Прапора та Дню Незалежності України. В Мукачеві в Паланку варитимуть “Леквар Перемоги” та бігтимуть Tea Run 2025. Цілий ряд виставок відкривається в залах Художнього музею ім.Бокшая, в меморіальних будинках-музеях Ф.Манайла та А.Коцки. Актори Закарпатського академічного музично-драматичного театру два дні поспіль гратимуть “Річарда ІІІ” в Невицькому замку.

Якщо ви помітили, що про якусь подію ми не згадали — напишіть нам, доповнимо.

22 серпня (п’ятниця)

Виставки в Ужгородському замку

У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї о 15:00 відкриється 43-тя виставка робіт членів молодіжного мистецького об’єднання “Фокус група” – “Моя Незалежність”. Впродовж 22-23 серпня в замку також діятиме виставка прапорів військових підрозділів із зібрання музею “Символ Честі, Доблесті і Слави”.

Благодійний мініярмарок на Театральній

З 11:00 на площі Театральній розгорнеться благодійний мініярмарок виробів майстрів народного мистецтва на підтримку Збройних Сил України та виставка живописних робіт переможців обласних конкурсів здобувачів освіти мистецьких шкіл Закарпаття.

Вечір гумору “Ветерани космічних військ. Шоу «ЕЛІАС»”

В Закарпатському муздрамтеатрі виступатиме тріо гумористів “Ветерани космічних військ”. Куран, Вєня, Дамницький – відомі коміки, що підкорили своїм унікальним стилем сцену гумористичного проєкту “Ліга сміху”, а тепер продовжують свою місію нести людям сміх, підтримуючи при цьому ЗСУ.

Вечір матиме імпровізаційний характер. Шоу “Еліа” – це розмовний “крокодил”, під час якого учасники мусять пояснити й відгадати слово з картки.

Початок о 19:00.

23 серпня (субота)

Благодійна акція “Фото патріота”

Упродовж двох днів — 23 та 24 серпня, в День Прапора та День Незалежності України — на набережній Незалежності з 12-ї години діятиме традиційна благодійна патріотична фотосесія “Фото патріота”. Фотографи робитимуть гарні портрети в українському стилі за довільний донат на підтримку ЗСУ. Буде фотозона з українським декором, автентичними костюмами та прапор України! До участі запрошують не тільки охочих сфотографуватись, а й фотографів.

Усі зібрані кошти буде передано на допомогу нашим захисникам задля спільної Перемоги.

Jumble sale – благодійна барахолка 23-24 серпня в кавʼярні Дуффорт відбудеться jumble sale. Мета: зібрати гроші дронщикам 128-ї ОГШБр на обладнання. Організатори кажуть: приймають гарні речі, які люди вже не використовують: книги, платівки, предмети інтерʼєру та декору, прикраси, рослини тощо. З благодійною метою, а також щоб звільнити ваші полиці, просять покопатися вдома і подумати чим можете пожертвувати.

Благодійний захід на підтримку 26-го полку Національної гвардії України

До Дня Державного Прапора України ГО «Крила Янголів» разом із друзями запрошують на благодійний захід на підтримку 26-го полку Національної гвардії України. У Боздоському парку пройдуть майстеркласи для дітей та дорослих, благодійний аукціон та різні активності.

Початок о 14:00.

“Зустріч з традиційною піснею”

В артпростір “Ліс” (вул.Фединця, 37, цоколь) запрошують людей, які цінують культурну спадщину та корені, шукають ідентичність через спогади та традиції, мріють навчились співати природно й автентично. Захід буде цікавим тим, хто захоплюється театром, фольклором, українською традиційною культурою.

У програмі — кінопоказ документального фільму “Як звучить “Ґердан”” та майстерклас з традиційного співу закарпатських русинів від відомої етноспівачки Мирослава Копинець.

Початок о 16:00.

Виставка скульптури та графіки “Тиха вирва”

У Галереї “Коридор” (вул. С.Добоша 7а) презентують спільну виставку скульптур Ксенії Платанової та графіки Олега Путрашика, створену під час війни як спосіб зберегти й продовжити мистецьку практику попри руйнування та розлуки.

Ксенія — переселена художниця з Запоріжжя, нині живе в Ужгороді. Олег – ужгородський митець, доброволець ЗСУ, який продовжує працювати з графікою на фронті. В основі проєкту – обмін натхненням: Олег створює графіку, спираючись на образи скульптур Ксенії, а вона відповідає новими роботами, розвиваючи візуальний діалог. Коли навколо все валиться і ламається, важливо знаходити способи продовжувати творити й формувати нові сенси. Відкриття о 18:00.

24 серпня (неділя)

Молитва за Україну

Закарпатський народний хор запрошує на традиційну мистецько-патріотичну акцію “Молитва за Україну”, яка цього року пройде біля Кафедрального собору — на площі єп. А.Бачинського о 06:00. До ужгородців і гостей міста цього разу приєднаються наживо друзі з Європи, Північної та Південної Америки.

В Ужгородському скансені об 11:00 почнеться Божественна літургія в музейній Шелестівській церкві.

“Ігри Воїнів Карпат”

На набережній Незалежності пройде Відкритий кубок міста та Закарпатської області з функціональних та силових видів спорту. За першість змагатимуться військові, ветерани й особи з інвалідністю, зокрема ті, хто отримав поранення внаслідок війни.

Учасники перевірятимуть свою витривалість і міць у таких дисциплінах: проходження 30 ккал на велотренажері Rogue Echo Bike за 1 хв; веслування на тренажері Concept 2 Model D на дистанцію за 100 с;

жим лежачи 50% від власної ваги на кількість разів за 1 хв.

Початок о 12:00.

Театр ляльок “Бавка” відкриє театральний сезон

“Бавка” урочисто відкриє ювілейний 45-й театральний сезон: об 11:00 та о 13:00 покажуть виставу “Козак Мамарига, або Як козак короля провчив” у постановці заслуженого артиста України Олександра Куцика, а також із 12:00 до 13:00 – розважальна програма для дітей на площі Театральній, перед будівлею театру.

Благодійний велозаїзд до Дня Незалежності Big City Ride

Всіх у кого є велосипед, або має в кого його позичити, запрошують взяти участь у святковому благодійному велозаїзді. Учасники збиратимуться великою вело-компанією на площі Поштовій о 16:00.

Як завжди, розігруватимуть новенький велосипед.

Благодійний концерт просто неба “З Днем Незалежності, Україно!”

Перед обласною філармонією, на площі Фенцика пройде благодійний концерт просто неба «З Днем Незалежності, Україно!» у виконанні Академічного естрадно-духового оркестру (керівник – народний артист України Володимир Співак, диригент – Станіслав Керечанин) та солістів – заслуженого артиста України Олександра Садварія, Мирослави Швах-Пекар і Галини Гаврилко.

Початок о 18:00.

Концерт хору “Гомін”

Хор “Гомін” дасть концерт в Ужгороді в рамках всеукраїнського концертного туру! Колектив, який наразі діє в межах Львівського органного залу, здобув титул найкращого в Україні хору за версією «Укрінформ» у 2024 році.

Концерти відбудуться на сцені Закарпатського муздрамтеатру о 16:30 та 19:00.

Афіша оновлюється

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.