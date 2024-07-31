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День, ніч, день: ужгородець пройшов 112 км двома гірськими хребтами за збереження Карпат від вітряків

31 Липня 2024 820

33 години безперервно йшов ужгородський мандрівник Іштван Цап Вододільним та Боржавським хребтами, аби нагадати про небезпеку забудови високогір’я вітряками.

Як розповів Іштван Цап у коментарі Varosh, раніше він окремо ходив Вододільним, окремо – Боржавським хребтами. Позаяк обидва вони нині – під загрозою забудови ВЕС, вирішив поєднати їх в один похід. У такий спосіб Іштван Цап прагнув показати, що гірські хребти та полонини лише видаються безмежними, хоч насправді це – невеликі, а тому ще більш цінні території, які потребують збереження.

«Коли ми говоримо з людьми про вітряки у горах, багато хто з них легковажить цими територіями, мовляв, однією полониною більше, однією менше. Навіть коли у Воловці спілкувався із місцевими, доводилося чути: «та що від вітряків тим полонинам стане». Я хотів дати зрозуміти, що насправді гори й полонини – це не безкраї простори: 2 хребти можна пройти на одному подиху. Це цінні неповторні території, які треба берегти, а не лізти в них із будівництвом, заливати бетоном, щось там встановлювати і руйнувати», – сказав Іштван Цап.

У похід ужгородець вирушив зранку об 11-й з Волосянки на Великоберезнянщини, пройшов Вододільний хребет, звідти перейшов на Боржаву і спустився наступного дня о 20-й у Міжгір’ї. Йшов безперестанку вдень і вночі без сну, зупинявся хіба набрати води чи поспостерігати за сходом сонця.

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Ідею походу виношував ще із жовтня минулого року, однак пройти маршрут вдалося з третьої спроби: на перший раз не поталанило з погодою, вже у березні цьогоріч «не пустила» травмована нога, а у квітні – довелося повертати назад на середині маршруту через неочікувану зустріч з вовками.

«На Вододільному зустрів 2 пари туристів, Боржава була більш «насиченою», і цікаво, що саме в не найбільш популярній частині: зазвичай з Гимби всі йдуть на Великий Верх, Стій, а на цей раз більше туристів було по той бік, де Жид-Магура, Звір, Кичера. Люди були з різних регіонів – з Києва, Волині, Хмельницького, Кам’янця-Подільського», – розповів Іштван Цап.

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Іштван Цап під час походу

Майже всі вони, за його словами, мали дуже поверхневе уявлення про плановану забудову гір і полонин вітряками.

«Люди про загрози лише щось десь чули. Це нам здається, що ми вже все сказали про небезпеку. Але насправді цього замало: люди мають дуже обмежене розуміння, що відбувається довкола полонин», – каже Іштван Цап.

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Контекст

У 2019 році ТОВ “Атлас Енерджі Воловець” заявило про намір зведення на Боржавському хребті 34 вітроустановок.

Відтоді у судах тривають справи з недопущення втілення озвучених намірів.

Боржавський хребет є одним з об’єктів Смарагдової мережі – природоохоронною територією міжнародного значення. Будь-які будівельні роботи на Боржавському хребті заборонені.

У квітні поточного року Верховний Суд скасував дозвіл на будівництво вітряків на полонині Боржава.

У липні Львівський Західний апеляційний господарський суд визнав незаконним виділення 54 ділянок за 39 договорами про оренду землі під будівництво ВЕС.

Разом із тим, зараз відомо також про наміри зведення ВЕС і на Вододільному хребті. 

30 вітряків також хочуть звести на полонині Руній.

Тим часом, у Нижньоворітській громаді триває монтаж другого вітряка. Загалом на території громади ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» планує зведення 16 вітроустановок.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Іштвана Цапа у Фейсбуці

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