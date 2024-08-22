День Незалежності в Ужгороді. Святкова афіша подій 23-25 серпня

Програму подій в Ужгороді найближчими днями визначатимуть два великі державні свята — День Прапора та День Незалежності України. Куди б ви не пішли цими днями — ви точно натрапите на якісь цікаві заходи, атракції, концерти, ярмарки чи фести.

Усі три дні — 23-25 серпня — на набережній Незалежності працюватиме вже 10-й рік поспіль святкова фотозона “Фото патріота”. Поряд на набережній працюватиме благодійний ярмарок, з 10:00 у суботу будуть навчально-показові заходи від Центру національного спротиву населення, а з 18:00 — концертна програма та перегляд фільму від Управління у справах культури, молоді та спорту ужгородської міської ради.

Та зрештою, давайте по дням, і так, пишіть нам у коментарях, про що ми не написали. Афіша оновлюється — одразу додамо!

23 серпня (п’ятниця)

“Натхненні лялькою”

VI Міжнародна виставка “Натхненні лялькою” відкриється 23 серпня, о 15:00 у приміщенні Закарпатського обласного музею архітектури і побуту. Експозиція діє в рамках 33-ї річниці Незалежності України.

Виставка творів Максима Плеші

Виставка творів випускника Закарпатської академії мистецтв Максима Плеші (1991-2023), який загинув у боях за Батьківщину 23 серпня 2023р., відбудеться в Художньому музеї ім.Й.Бокшая (пл.Жупанатська, 3).

Виставка присвячена 33-й річниці Незалежності України, Дню Державного прапора України.

Продовження виставкової експозиції скульптурних робіт наставника з фаху Максима Плеші, члена НСХ України, викладача Закарпатської академії мистецтв, лауреата премії ім.Йосипа Бокшая Михайла Ходанича.

Відкриття о 15.00.

Книжковий клуб до Дня Незалежності

В Закарпатській обласній науковій бібліотеці пройде засідання “Книжкового клубу” з командою “СОС Дитячі містечка України”. О 16:00 учасники клубу обговорять книгу Уласа Самчука “Марія”.

Вхід вільний.

Патріотичний холі-фест на площі Театральній

О 19.00 усіх охочих взяти участь у веселому фесті Холі та для спільного і яскравого святкування Дня державного прапора України чекають на центральній площі міста. Тільки жовті і сині фарби! Донат за пакетик 50 грамів з холі-фарбою — 50 грн.

Збирають кошти на ремонт бойових авто! Передзамовлення тут: 5375411221109973

“Зберігайте скріни оплати і забирайте фарбу на площі перед початком заходу, або до пʼятниці в офісі Руху підтримки закарпатських військових-Ужгород (вул. Гойди, 8, перший поверх), — кажуть організатори. — До уваги: вдягайте дітей у світлий одяг, який не дуже шкода замастити. Фарба відпирається, проте, ми не рекомендуємо ризикувати!”

24 серпня (субота)

“Молитва за Україну”

Традиційна, унікальна мистецько-патріотична подія в День народження нашої батьківщини — зустріч сонця на світанку нового року Незалежності Закарпатським народним хором. Вперше до хору приєднаються друзі зі США, Угорщини, Австрії, Німеччини, Хорватії, Молдови та інших країн світу.

Початок — о 06:00 на площі Народній.

Підписати 25-метровий прапор!

Ужгородців та гостей міста запрошують 24 серпня з 10:00 і до 21:00 підходити та підписувати велетенський 25-метровий прапор, що висітиме на Лінгвістичній гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка (Набережна Незалежності). “Давайте покажемо що Ужгород вміє підтримувати своїх військових і зберемо більше 1000 привітань. Приходьте сімʼями, колективами та дружніми компаніями. Кожен підпис важливий!”, — кажуть організатори.

Ярмарок “Незалежність з Карпатським смаком”

ГО “Волелюбні” запрошують відсвяткувати день народження України разом, дізнавшись про ще більше цікавинок нашого краю. У вас буде змога скуштувати гуцульську страву, побувати на майстер-класі з “Закарпатської бИсіди”, навчитися народного танцю та багато іншого. І найголовніше — відпочивши, допомогти ЗСУ!

Майстерклас з виготовлення ляльок-мотанок

Зацікавлених запрошують на майстерклас від майстрині-лялькарки Ольги Карабиньош, яка творить дивовижні ляльки – мотанки. “Робитимемо саме цю ляльку, бо кожна з нас у душі Княгиня. Важливість такої практики для української жінки — це невід’ємна частина духовного єднання”, — кажуть організатори.

Місце проведення: студія Місце Сили, вул. Берчені, 48. Реєстрація обов’язкова за телефоном: 0509302416

Вартість участі: 700 гривень.

Ярмарок до Дня Незалежності

В кафе-барі “Культура” (площа Петефі 11/1) пройде гаражний ярмарок вживаних речей. Культурна програма: багато вінілу та живої музики, відкрита кухня, перший відкритий дилетантський турнір по нардам “Кубик кубику” та перший культурний турнір з настільного тенісу “Культурна ракетка”. Вартість участі — 500 грн

Марш у вишиванках

Щоб обʼєднати громади зі спільними цінностями, підняти патріотичний дух, зберегти національно-культурні традиції і вшанувати Героїв, які поклали життя за Незалежність України, в Ужгороді на День Незалежності проведуть Марш у вишиванках.

Хода пройде маршрутом пл. Народна, вул. Довженко, вул. колишня Крилова, вул. Ерделі, пагорб Слави, вул. Тиха, вул. Жупанатська, пл. Поштова, наб. Незалежності. Учасники можуть брати з собою квіти, прапори, свічки.

Учасників чекають 24 серпня о 18.00 біля памʼятника Тарасу Шевченку.

Big City Ride

Благодійний велозаїзд Big City Ride для всіх власників велосипедів пройде в суботу вулицями Ужгорода. Традиційно за придбані значки (вартість — 200 грн.) розігруватиметься новенький велосипед. Участь у велозаїзді — безкоштовна!

Збір: о 18:30, пл. Народна (біля ОДА). Старт: о 19:00. Всі зібрані кошти передаються на потреби ЗСУ!

Концерт просто неба

Академічний симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії дасть концерт на пл.Фенцика “З Днем народження, Україно!”. Початок о 18:00.

Святкова програма в парку світлових фігур «Lights & Dreams»

На честь Дня Незалежності в парку світлових фігур «Lights&Dreams», що в Боздоському парку, пройдуть тематичні вистави і театралізовані виступи за участю акторів-аніматорів. Головною особливістю шоу-програми стане інтерактивність, тож кожен відвідувач парку зможе стати її учасником та зануритися в атмосферу свята. Театралізовані виступи акторів пройдуть серед масштабних інсталяцій парку, кожна з яких сягає до семи метрів заввишки.

Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights & Dreams або на касі Боздоського парку. Парк діятиме з 20:00 до 23:00.

25 серпня (неділя)

“25 символів Незалежності”

Дітей віком 8-12 років разом із одним з батьків запрошують на захопливий квест “25 символів незалежності”. Цей квест – чудова нагода пройтися історичними вулицями Ужгорода, відчути унікальний дух нашої країни та древнього міста, заглибитися в багату українську історію та культуру.

Реєстрація обов’язкова, адже кількість місць обмежена.

Вечір театральної музики

На Сцені просто неба біля Закарпатського музично-драматичного театру театральний оркестр «Яма» виконає ряд композицій. Для Вас співатимуть артистка-вокалістка Катерина Кожевнікова та акторка Діана Вишнева. Проведе Вас у ці магічні вечори акторка Яна Богомолова.

Концерти театральної музики пройдуть також 31 серпня та 1 вересня на Сцені просто неба. Початок — о 20:00. Квитки в касі театру або за посиланням.

Окрім того, на набережній Незалежності

14:00-15:30 малечу розважатимуть аніматори та Патріотичний Зайчик від Організації свят “Левеня”; з 16:00 пройде благодійний етно-квест “Спадок нації”, а о 19:00 почнеться магічне шоу від Андрія Колесника.

Афіша оновлюється

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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