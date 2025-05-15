День музеїв, стендап та відкриття мотосезону: афіша подій в Ужгороді 16-18 травня

Такий період, що хоч кожні 3 дні готуй афішу! (жартуємо) День вишиванки, День музеїв, концерти, творчі зустрічі та вистави — цікаве дозвілля гарантоване кожному. До Дня музеїв цікаві заходи та екскурсії будуть у багатьох закарпатських музеях. Закарпатський Краєзнавчий музей ім.Т.Легоцького (замок) та Закарпатський музей народної архітектури та побуту (скансен) пропонують програму на цілий день — ранкову, денну та вечірню, дивіться за посиланнями.

“Кожен музей на Закарпатті — це якийсь несподіваний вау-ефект”. Дню Музеїв присвячується

Ми ж пропонуємо вам “немузейні” події в Ужгороді на найближчі три дні. Якщо забули про ось написати — кажіть у коментарях, одразу доповнимо!

16 травня (п’ятниця)

Творча зустріч з Віталієм Запекою

У “Книгарні «Є»” (просп. Свободи, 40) відбудеться зустріч із письменником Віталієм Запекою. Це український письменник, фотограф, автор воєнної прози, лавреат літературних премій, у тому числі Шевченківської премії. У 2015–2018 роках служив у батальйоні «Полтава», а з перших днів повномасштабного вторгнення знову став до лав ЗСУ. Він – автор правдивої та емоційної прози, яка не залишає байдужими, — кажуть організатори.

Початок о 17:30.

Концерт «Голоси великого кіно»

Закарпатська обласна філармонія. запрошує на справжнє свято музики та кіно «Oscar Sound. Голоси великого кіно», яке містянам і гостям Ужгорода презентує солістка закладу, володарка вишуканого сопрано Галина Гаврилко.

У програмі – неймовірні саундтреки з культових стрічок: «Титанік», «Аватар», «Сніданок у Тіффані», «Красуня і чудовисько», «Гладіатор» та інших.

Початок о 18:30.

17 подій травня, на які варто піти в Ужгороді

17 травня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Вистава в “Бавці”: “Бонжур, Катрусю!”

В обласному театрі ляльок “Бавка” запрошує малечу на виставу “Бонжур, Катрусю!”. Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

Вистава для дітей “Країна серйозних”

Малечу на виставу запрошують актори Закарпатського музично-драматичного театру. Уявіть собі світ, де сміх – заборонений, а мрії – злочин. Саме в таку країну потрапляє наш герой.Та чи зможе він повернути радість і барви у життя мешканців?

Початок о 12:00.

Фестиваль-конкурс “Веселковий передзвін”

Головними героями дня, зорганізованого КЗ «Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури» та Ужгородським скансеном стануть учні мистецьких шкіл, аматорські фольклорні колективи та солісти клубних закладів і студій віком від 6 до 16 років.

У просторі скансену демонструватимуть своє мистецтво 44 колективи й окремі виконавці з усіх районів області, представляючи населені пункти – від Тур’ї-Ремети до Великого Бичкова. До вашої уваги народні пісні, танці, ігри, обрядові дійства та інструментальна музика.

Вхід за квитками до музею!

Стендап на ходу

В камерній атмосфері затишного закладу Das Haus Maler (вул.Гленца, 10) жартуватиме на ходу Олекса Руснак. Глядачів попереджають: кількість мість обмежена (бронювання – в дірект інстаграму); будуть матюки і суржики (в розумній мірі).

Квитки – на вході. Будь-який донат від 150 грн. 50% відправляють на ЗСУ. Початок о 19:00.

Вистава “Ефект Елджернона”

Виставу за мотивами твору Деніела Кіза покажуть на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру. Одна з найзахопливіших історій в світовій літературі оживе на театральній сцені під приводом змагання у кмітливості між білою мишкою на ім’я Елджернон і Чарлі. Кінцевий результат – непередбачуваний.

Початок о 19:00.

18 травня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Прем’єра вистави в “Бавці”: “Фабрика ниток”

“Бавка” запрошує дітей на прем’єру! Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

Музична вистава “Мауглі”

Хлопчик, якого виростили джунглі — Мауглі — шукатиме себе, навчиться боротись проти небезпеки та берегтиме зграю! На його шляху траплятимуться найрізноманітніші жителі джунглів!

Малечу разом з батьками запрошують до музично-драматичного театру на виставу на 12:00.

Відкриття мотосезону

Об’єднання байкерів Закарпаття запрошує в Боздоський парк на відкриття мотосезону. Збір мотоциклістів відбудеться на стадіоні “Авангард” о 12:00, стартуватиме мотоколона о 12:30 і рухатиметься до Боздоського парку. Там з 13:00 гості зможуть подивитися на мотоцикли різних моделей, учасники кататимуть гостей, будуть їжа BBQ та конкурси для малечі.

Вистава “Кайдашева сім’я”

Театралів та любителів української класики запрошують до театру на сучасне сценічне прочитання «Кайдашевої сім’ї» – сміливе, динамічне та неймовірно емоційне, — кажуть у театрі.

Початок о 18:00.

Вечір оперних арій та пісень

У Художньому музеї ім.Й.Бокшая (вул.Жупанатська, 3) артистки Закарпатської обласної філармонії — Агнеса Бачинська (флейта), Діана Гавата (віолончель) та Катерина Гажо (фортепіано), більш відомі як ансамбль «CON-TEMP TRIO», в рамках благодійного фестивалю класичної музики «CON-TEMP TRIO & DRUZI» запрошують охочих на безкоштовний концерт оперної музики “Bel Canto”.

Початок о 18:00.

ALIVE: Вільна сцена

До 6-річчя концертного простору “ALIVE” цього вечора оголосили вільну сцену: охочі можуть виступити в будь-яких жанрах: сольний спів, гурти, стендап, танці, і навіть циркові номери — в просторі є всі технічні засоби. Для участі пишіть в дірект в інстаграмі.

“Вперше в житті ми хотіли попросити зробити збір на ремонт нашої техніки, щоб ми і надалі могли робити події… Але, звернулася дуже близька людина, і ми не можемо їй відмовити. Тож, наша техніка знову зачекає, а збір буде «НА ЛІТАЧКИ» вперше для одного з підрозділів легендарної «Хартії». 13-шка!”, — кажуть “alive”-ці. Вхід вільний, але ви можете придбати символічні квитки на збір!

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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