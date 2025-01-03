День музейного селфі: Ужгородський замок оголосив умови участі

Краєзнавчий музей ім.Тиводара Легоцького оголосив початок щорічної акції до Дня музейного селфі, яке у всьому світі святкують у третю середу січня. Цього року це буде 15 січня. Переможців визначать у кількох категоріях, — розповіла Varosh директорка закладу Ольга Шумовська.

Щоб узяти участь в акції, вам потрібно прийти до Ужгородського замку, зробити селфі на території чи всередині замкового палацу, опублікувати фото у Facebook або Instagram з активним посиланням на сторінку замку (через @): в Instagram: @uzhhorod_castle_official, у Facebook: @Ужгородський замок, Краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького та додаи ці два хештега: #MuseumSelfie2025 #УжгородськийЗамок2025.

— Найкращі три роботи будемо обирати колективом музею, — сказала Ольга Шумовська. — Швидше за все, категорій буде кілька: селфі з експозиції музею, селфі з внутрішнього двворика, з прилеглої території — ці деталі ми ще обговоримо. Переможців оголосимо 15 січня.

Переможці отримають подарунковий набір музейної сувенірної продукції: дерев’яний календар; книгу «Скарби Закарпатського краєзнавчого музею»; сувенірний стакан; блокнот з місцем для ваших історій; набір з 12 листівок та різноманітні буклети. І звичайно ж, увійдуть в історію замку як автори найцікавіших та найатмосферніших селфі.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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