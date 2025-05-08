Ці вихідні будуть цікавими у різних куточках Закарпаття, не тільки в Ужгороді. Судіть самі: в п’ятницю в мукачівському крафтовому пивбарі “Золотий олень” почнеться Open Fest 2025, відкривається тераса, яка працюватиме все літо, тож на всі вихідні буде насичена програма. Теж у Мукачеві пройдуть концерти до Дня матері: в Греко-католицькому Храмі Преображення Господнього (початок о 16:00) та в Християнському культурному центрі (початок о 18:00).

Хуст 10-11 травня святкуватиме День міста — 935 років. Програма вельми насичена, на Майдані Незалежності в Хусті о 13:00 виступатимуть Закарпатський народний хор та співочі колективи.

У Виноградові в неділю, 11 травня відбудеться міжнародний культурний захід Café Europa. У рамках проєкту в Україні зберуться 30 провідних інтелектуалів та інтелектуалок, щоб поговорити про майбутнє Європи та роль культури в протистоянні злу. Захід відбудеться в рамках Міжнародної мобільної академії Дилема Dilemma Academy, яка відбуватиметься 8-12 травня на Закарпатті. Організатором є ICES – The Institute for Central European Strategy у співпраці з партнерами з Польщі, Вірменії, Грузії та за підтримки Європейської комісії.

В Ужгороді у скансені відкрилась виставка живопису Аврелії Федор, присвячена 110-тій річниці з Дня народження художниці. А вже з понеділка, 12 травня в Закарпатському музично-драматичному театрі почнеться дитячий театральний фестиваль-премія «Золота китиця».

Важливо! В неділю, 11 травня в центральній частині міста перекриють рух транспорту через проведення марафону!

9 травня (п’ятниця)

Турнір з шахів та шашок серед людей з інвалідністю

Закарпатський обласний осередок Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату запрошує на відкритий обласний турнір з шахів та шашок серед людей з вадами зору та ураженнями опорно-рухового апарату. Проходитиме турнір у Спортивно-реабілітаційному центрі людей з інвалідністю та ветеранів війни (вул. Ф.Тихого, 13 б).

Початок о 10:00.

Перегляд кінофільму “Фото на пам’ять” з обговоренням

У рамках Dilemma Academy в Ужгороді відбудуться спецпокази двох фільмів. У п’ятницю — документальний фільм “Фото на пам’ять” української режисерки Ольги Черних.

«Фото на пам’ять» — це кіноесе про війну, ідентичність, втрати й пам’ять. Розповідь ведеться з погляду режисерки про три покоління українських жінок — самої Ольги, її матері-патологонатома та бабусі, яка залишається жити в окупованому Донецьку. Записи їх розмов перемежовуються фотографіями та відео з сімейного архіву, новинами, а також спостереженням за навколишнім життям.

Після перегляду відбудеться дискусія з режисеркою Anna Dziapshipa, кураторкою кінотеатру «Дилема» та онлайн-розмова з режисеркою Ольгою Черних. Обговорення буде англійською мовою.

Показ розпочнеться 9 травня, о 20:00, в конференц-залі готелю “Прага” (вул.Верховинська, 38)

10 травня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Вистава для дітей “Казка про лад”

В обласному театрі ляльок “Бавка” запрошує малечу на “Казку про лад”.

Зустрілися якось РОЗУМ, ЩАСТЯ та СЕРЦЕ, та й стали сперечатися, хто з них головніший. Вирішили спуститися на землю до людей. Зустріли вони парубка, що шукав свою долю… РОЗУМ і додав хлопцю розуму — той навчив Принцесу говорити, але цього було недостатньо. Тут ЩАСТЯ й додало йому щастя — Принцеса з парубком покохали один одного. Але Король наказав стратити хлопця. Втрутилося СЕРЦЕ в їхню долю, та додало доброти серцю Короля, який, подобрішавши, оголосив весілля.

Так РОЗУМ, ЩАСТЯ та СЕРЦЕ зрозуміли, що тільки разом вони потрібні людям і помирилися.

Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

Книжковий клуб Vivat: обговорення бестселера

Книжковий клуб Vivat запрошує на обговорення бестселера Лореш Ашер «Дрібним шрифтом».

«Дрібним шрифтом» — це роман, який змушує по-новому подивитися на стосунки, владу, звабу та вибір.

Поговоримо про героїв, які провокують, діалоги, що розбурхують; сцени, які змушують перегортати сторінки з прискореним серцебиттям, — запрошують організатори.

Початок о 14:00. Ужгород, книгарня Vivat, вул. Шандора Петефі, 2

Модераторка — Анастасія Бойко. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Побудова здорових зв’язків у парі: коли «МИ» замість «Я»

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на зустріч із психологинею Іванною Пазиною. Розмова торкнеться того, як навчитись будувати емоційно безпечні стосунки? пристрасть чи любов: де «рожеві окуляри», а де правда? повага, а не контроль — ключ до довіри; конфлікти без драми: як сваритися конструктивно? 5 мов любові: як краще розуміти партнера.

Початок о 16:00, за адресою вул.Швабська, 68, каб. 205.

«Щасливий вікенд» зі «Щасливими дітьми»

Діток військовослужбовців запрошують реєструватись на одноденний екскурсійно-анімаційний тур Ужгородом! Забезпечують трансфер містом, супровід групи, перекус та повноцінний обід для учасників туру.

Безкоштовно. Реєстрація відбувається за посиланням.

Вокальна вечірка “Музика замку”

Школа вокалу «Пташка» запрошує до Ужгородського замку на 10-ту ювілейну вокальну вечірку «Музика замку», де кожен український хіт оживе в гармонії з величчю замку! Подія розквітне у затишному замковому дворику, поєднуючи музику, мистецтво й сучасний вайб. Це вечір із душею та важливою місією.

У дворику Ужгородського замку пісні вокалістів школи “Пташка” поєднаються з творчістю художниці Оксани Брензович. У вартість квитка входить також фуршет.

Тривалість: 18:00-22:00.

Вистава “Я чекаю на тебе, мій любий”

Вистава дозволяє зазирнути в глибини психології, підглянути інтимні таємниці, про які не прийнято говорити вголос і вкотре задуматися про вічні цінності. Бешкетний і смішний «жіночий» погляд на життя буде цікавий не тільки жіночій аудиторії, а й чоловікам.

Початок о 19:00.

Перегляд кінофільму “Inner Blooming Springs” з обговоренням

Другий фільм, який покажуть в Ужгороді в рамках Dilemma Academy — “Inner Blooming Springs” молодої грузинської режисерки Тіку Кобіашвілі.

У 2024 році в Тбілісі спалахнули протести через суперечливий закон про «іноземних агентів». Троє грузинських студентів Тіна, Лука та Тіку теж вийшли на вулиці, об’єднані в боротьбі за свободу. Їхня дружба — найполітичніший акт з усіх — вірна, вразлива та люта. Не пропустіть цей щирий та інтимний фільм про опір, молодість та самопізнання.

43-хвилинний документальний фільм вийшов на екрани у 2025 році та був відібраний для участі в ювілейному 75-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Після перегляду фільму буде відкрите обговорення з режисеркою Anna Dziapshipa, кураторкою кінотеатру “Дилема”. Спілкування англійською.

Початок о 20:00 в кінотеатрі “Мультиплекс” (“ТЦ “Паннонія”).

11 травня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Вистава “Принцеса на горошині”

У “Бавці” маленьким глядачам покажуть виставу “Принцеса на горошині”.

Закарпатські лялькарі пропонують доторкнутися до творчості чарівного казкаря Ганса Крістіана Андерсена, яке навчає мудрості, добру і справедливості. У казці якого під назвою “Принцеса на горошині” вони побачили та спробували донести глядачам багато різних цікавих думок і чарівних подій…

Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

“Витівки короля Дроздоборода”

До музично-драматичного театру на недільну виставу чекають дітлахів. “Витівки короля Дроздоборода” — це історія про те, якою ж важливою є краса душі! Яскрава, вишукана цікава казка, яка точно посяде особливе місце у Вашому серці, — обіцяють актори Закарпатського муздрамтеатру. Приходьте, щоб побачити чи вдасться шляхетному королю Дроздобороду закохати в себе гордовиту принцесу! Початок о 12:00.

Благодійний забіг Krayna Uzhhorod Marathon

В Ужгороді вже втретє пройде благодійний Krayna Uzhhorod Marathon. Учасників чекають на марафон, півмарафон, команду естафету, 10 км і благодійну дистанцію 2 км для всіх охочих. Усі кошти організатори спрямують на підтримку української реабілітаційної платформи SuperHumans, яка займається фізичним та психологічним відновленням військових, що втратили кінцівки або зазнали тяжких поранень внаслідок війни.

Вистава “Угода з ангелом”

До музично-драматичного театру запрошують на фарс-фантасмагорію “Угода з ангелом”.

Головний герой веде подвійне життя. Він прикидається страховим агентом, адже це солідніше, ніж його справжня професія – актор. Одного дня ця правда виходить назовні та призводить до жахливих наслідків. Коли герой думає, що все втрачено, в його житті з’являється ангел, який пропонує йому угоду – повернутися в часі та все змінити.

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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