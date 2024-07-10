День етнічних словаків відзначать фотовиставкою в скансені

Фотовиставка “Korenie”, присвячена Всесвітньому дню етнічних словаків пройде 11 липня в Ужгородському скансені. Оскільки закарпатські словаки є частинкою мультикультурного краю, то додаються до святкування фотовиставкою, пояснила Varosh голова Закарпатського обласного культурно-просвітницького товариства словацьких жінок “Довіра” Яна Дудаш.

— Ми запропонували таку екскурсію у минуле і водночас зазирнути у сьогодення за допомогою фотографії, — пояснила вона. — Так ми покажемо, як живе наша меншина сьогодні. Будуть також фото таких етнічних смаколиків, властивих виключно словакам, які передають ці рецепти з покоління в покоління.

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Світлини, які можна буде переглянути на виставці, частково з архіву товариства “Довіра”, частину зробила фотографка Кетрін Кіш.

Також на відкритті виставки нагородять голів товариств та культурних осередків, де компактно живуть етнічні словаки, за довговічну працю з підтримки нацменшини.

— Ці нагороди отримають також два фольклористи, які завжди нас підтримують, — каже Яна Дудаш. — На святкування ми запросили представників з усіх наших осередків етнічних словаків.

Виставка триватиме до кінця дня, 11 липня.

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Зоряна Попович, Varosh,

Головна світлина — епізод з афіші виставки

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