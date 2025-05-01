Впродовж травня останній проліт зруйнованого моста у Тересві планують розібрати. Для цього, зокрема, доведеться змінити річище річки Тересви.

Нарада щодо подальших дій та інженерно-технічних рішень для демонтажу старого моста у Тересві відбулася напередодні у Закарпатській ОВА.

Як розповів у коментарі Varosh начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок, наразі на локації триває розбір конструкцій старого моста. Після його демонтажу на місті старого моста почнуть будувати новий.

Для цього, зокрема, доведеться здійснять тимчасове перенаправлення річища, збудують берегові опори й дамбу, яка стане платформою для техніки та фахівців. Роботи планують завершити до кінця травня.

«Щоб розібрати перший проліт моста й демонтувати опори, для забезпечення проходу техніки доведеться змінювати річище Тересви. Адже проліт знаходиться у межах нинішнього потоку річки, глибина сягає до 2,5 метрів. На нараді під час обговорення цього питання були присутні екологи, водники, представники рибогосподарства», – сказав Ігор Фартушок.

Після того, як старий зруйнований міст буде демонтовано, маси можуть бути використані при облаштуванні прикордонного пункту перетину Біла Церква-Сіґету Мармацієй.

Будівництво нового моста розпочнеться вже незабаром

Щодо будівництва нового моста в Тересві, то, за словами Ігоря Фартушка, воно розпочнеться щойно будуть проведені роботи з демонтажу залишків зруйнованого.

Попередньо збудувати новий міст розраховують впродовж наступних двох років, утім, остаточні терміни завершення робіт залежатимуть від державного фінансування. Допоки новий міст не збудують, рух транспорту й надалі тимчасово здійснюватиметься модульним мостом.

Коли новий міст у Тересві добудують, річку знову повернуть в її природне річище і здійснять її зарибнення, додав Ігор Фартушок.

Як повідомляв Varosh, у липні 2023 року на Закарпатті обвалився міст через річку Тересва обвалився на Закарпатті 24 липня 2023 року. Тоді внаслідок обвалу моста травмувалося 3 людей, серед них 2 дітей. Пізніше стало відомо, що міст був аварійним: його звели у 1957 році, й відтоді міст жодного разу капітально не ремонтувався. На нього було заборонено заїжджати транспортним засобам вагою понад 7 тонн. Міст обвалився внаслідок проїзду вантажівки з піском вагою понад 45 тонн.

Для забезпечення переправи через Тересву, спершу замість старого мосту встановили важкий механізований міст, призначений для тимчасового пропуску транспорту через водну перешкоду.

Згодом тут змонтувати модульний міст, який мав би витримувати навантаження у 40 тонн. Рух модульним мостом відкрили на початку січня 2024 року.

Модульний міст у Тересві є найдовшим таким в Україні, його конструкція складається із 7 прольотів різної довжини. Міст стоїть на 8 опорах.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА у Фейсбуці

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