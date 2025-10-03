В палаці графів Шенборнів на Мукачівщині наприкінці весни знімали українську версію детективного реаліті-шоу “Зрадники” (“The Traitors”). Право на адаптацію цього детективного реаліті придбав онлайн-кінотеатр Sweet.tv. Головний редактор контенту та генеральний продюсер Sweet.tv Юрій Поворозник розповів: хотіли створити максимально український продукт, тому місце проведення обрали саме палац Шенборнів.
— Коли ми тільки купували проєкт, то вже розуміли, що хочемо зробити максимально локальний український продукт. В Україні є чимало красивих замків. Шкода, звичайно, що не всі в хорошому стані. Для зйомок ми обрали замок Шенборнів на Закарпатті, що біля Мукачева, повністю створили для нього декорації. Це буквально повернуло йому минулу велич і надало якоїсь особливої атмосфери, — розповів Юрій Поворозник.
Детективне шоу, за форматом схоже на гру “Мафія”, “Зрадники” за три роки існування стало одним із найпопулярніших розважальних шоу на BBC, а у США — найуспішнішим реаліті в історії стримінгової платформи Peacock. Проєкт отримав 16 міжнародних нагород, включно з BAFTA, Emmy та Critics’ Choice, його адаптації зняли у більш ніж 30 країнах.
За форматом 20 учасників опиняються в ізольованому замку без жодного контакту із зовнішнім світом та навіть зі знімальною групою. Серед них є “вірні” та “зрадники”, що потайки виводять суперників з гри. Вдень учасники проходять випробування, щоб разом збільшити призовий фонд. А щоночі “зрадники” таємно усувають одного з “вірних”. Переможці отримають пів мільйона гривень.
Учасниками шоу стали як медійні, так і немедійні люди. Роль ведучого виконає актор Олексій Гнатковський, найбільш відомий за роллю у фільмі “Довбуш”. Стартує реаліті-шоу 31 жовтня у форматі однієї серії на тиждень.
Спеціально для шоу були створені декорації, натхненні мисливсько-геральдичною тематикою – розповіла керівник продакшну Sweet.tv Originals Олена Кричковська. Зали заповнили антикварними меблями і реквізитом, аби передати атмосферу старовинного маєтку, сповненого таємниць і містики. Після зйомок створений інтер’єр палацу залишили — як частину нової історії цього місця.
Зі слів Юрія Поворозника, під час створення всесвіту шоу команда намагалася максимально додати української аутентики, наповнити простір локальними історіями, міфами, легендами. У цьому допомагали історичні та культурологічні консультанти. Остап Українець допоміг віднайти й адаптувати локальні легенди.
— Нашою метою не було точне відтворення історичних подій або ж ретельне відображення міфології, але ми надихалися реальними історичними персонажами та подіями, а відсиланнями до місцевих легенд і міфів пронизаний практично кожен випуск реаліті. Крім того, для проєкту ми створили багато власних символів, кожен із яких має особливе значення, — каже він.
Гербом шоу зробили розу вітрів, яка позначає сторони світу. Її розмістили на синьо-бордових полотнах, що були розвішані по всьому замку. Ще одним символом проєкту став сокіл — птах, що уособлює проникливість і спостережливість. Він став наскрізним елементом у візуальній концепції “Зрадників” і був втілений у різних деталях: від декору інтер’єрів до елементів одягу. А графів Шенборнів має власний символ — лева. Його вирішили не прибирати з кімнат палацу, а теж залучили в концепції “Зрадників”. На проєкті лев уособлює сміливість та витривалість, які часто стають вирішальними у грі.
“Мисливський палац” був збудований графом Ервіном-Фрідріхом фон Шенборном-Бухгеймом (1842-1903). Як вважається будівництво тривало майже п’ять років – з 1890 по 1895 роки. Біля палацу розташували сад-дендрарій на англійський манер із декоративним озером у центрі. Кажуть, що обриси викопаного наприкінці XIX століття ставка (за задумом власника парку) умовно відтворюють карту тодішньої Австро-Угорської імперії.
Споруда є чудовим взірцем еклектичної архітектури, що поєднує елементи неоготики та неоренесансу. Крім того, кажуть, що палац збудований за принципом астрономічного календаря: має 366 вікон (кількість днів у році, але одне вікно замуроване та розмуровувалось раз на 4 роки), 52 кімнати (як у році тижнів) та 12 входів (як у році місяців). Люстри символізують сім днів тижня. Палац прикрашений багатим декором на теми родової геральдики графів Шенборнів. Лабіринти переходів надають приміщенням таємничості, а сходи прикрашені кованими поручнями, додають урочистості.
Недобру славу має лише одна з кімнат палацу. Хоча про її існування достеменно нікому не відомо – це кімната, у якій одного разу знайшли мертвим графа та записку “Можна володіти великими грішми, але не мати від них ніякої користі”.
Зоряна Попович, Varosh,
Фото: Олеся Даньо. Фото на головній: Sweet.tv
