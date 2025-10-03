В палаці графів Шенборнів на Мукачівщині наприкінці весни знімали українську версію детективного реаліті-шоу “Зрадники” (“The Traitors”). Право на адаптацію цього детективного реаліті придбав онлайн-кінотеатр Sweet.tv. Головний редактор контенту та генеральний продюсер Sweet.tv Юрій Поворозник розповів: хотіли створити максимально український продукт, тому місце проведення обрали саме палац Шенборнів.

— Коли ми тільки купували проєкт, то вже розуміли, що хочемо зробити максимально локальний український продукт. В Україні є чимало красивих замків. Шкода, звичайно, що не всі в хорошому стані. Для зйомок ми обрали замок Шенборнів на Закарпатті, що біля Мукачева, повністю створили для нього декорації. Це буквально повернуло йому минулу велич і надало якоїсь особливої атмосфери, — розповів Юрій Поворозник.

Про реаліті-шоу “Зрадники”

Детективне шоу, за форматом схоже на гру “Мафія”, “Зрадники” за три роки існування стало одним із найпопулярніших розважальних шоу на BBC, а у США — найуспішнішим реаліті в історії стримінгової платформи Peacock. Проєкт отримав 16 міжнародних нагород, включно з BAFTA, Emmy та Critics’ Choice, його адаптації зняли у більш ніж 30 країнах.

За форматом 20 учасників опиняються в ізольованому замку без жодного контакту із зовнішнім світом та навіть зі знімальною групою. Серед них є “вірні” та “зрадники”, що потайки виводять суперників з гри. Вдень учасники проходять випробування, щоб разом збільшити призовий фонд. А щоночі “зрадники” таємно усувають одного з “вірних”. Переможці отримають пів мільйона гривень.

Учасниками шоу стали як медійні, так і немедійні люди. Роль ведучого виконає актор Олексій Гнатковський, найбільш відомий за роллю у фільмі “Довбуш”. Стартує реаліті-шоу 31 жовтня у форматі однієї серії на тиждень.

“Початок усього — в природі”. Скульптуру “Яблуко пізнання” відкрили в парку Шенборна

Михайло Сливка тестує BMW 3 серії: «Подорожі і авто — моя зона тиші і моя свобода»

Як палац Шенборнів адаптували до зйомок

Спеціально для шоу були створені декорації, натхненні мисливсько-геральдичною тематикою – розповіла керівник продакшну Sweet.tv Originals Олена Кричковська. Зали заповнили антикварними меблями і реквізитом, аби передати атмосферу старовинного маєтку, сповненого таємниць і містики. Після зйомок створений інтер’єр палацу залишили — як частину нової історії цього місця.

“Отаман Карпат” Іван Попович про Закарпаття, дружбу з Івасюком та окупацію його будинку під Києвом

Зі слів Юрія Поворозника, під час створення всесвіту шоу команда намагалася максимально додати української аутентики, наповнити простір локальними історіями, міфами, легендами. У цьому допомагали історичні та культурологічні консультанти. Остап Українець допоміг віднайти й адаптувати локальні легенди.

— Нашою метою не було точне відтворення історичних подій або ж ретельне відображення міфології, але ми надихалися реальними історичними персонажами та подіями, а відсиланнями до місцевих легенд і міфів пронизаний практично кожен випуск реаліті. Крім того, для проєкту ми створили багато власних символів, кожен із яких має особливе значення, — каже він.

Гербом шоу зробили розу вітрів, яка позначає сторони світу. Її розмістили на синьо-бордових полотнах, що були розвішані по всьому замку. Ще одним символом проєкту став сокіл — птах, що уособлює проникливість і спостережливість. Він став наскрізним елементом у візуальній концепції “Зрадників” і був втілений у різних деталях: від декору інтер’єрів до елементів одягу. А графів Шенборнів має власний символ — лева. Його вирішили не прибирати з кімнат палацу, а теж залучили в концепції “Зрадників”. На проєкті лев уособлює сміливість та витривалість, які часто стають вирішальними у грі.

Відпочинок в Карпатах: 5 купольних наметів та шале на Закарпатті

Що відомо про палац Шенборнів?

“Мисливський палац” був збудований графом Ервіном-Фрідріхом фон Шенборном-Бухгеймом (1842-1903). Як вважається будівництво тривало майже п’ять років – з 1890 по 1895 роки. Біля палацу розташували сад-дендрарій на англійський манер із декоративним озером у центрі. Кажуть, що обриси викопаного наприкінці XIX століття ставка (за задумом власника парку) умовно відтворюють карту тодішньої Австро-Угорської імперії.

Споруда є чудовим взірцем еклектичної архітектури, що поєднує елементи неоготики та неоренесансу. Крім того, кажуть, що палац збудований за принципом астрономічного календаря: має 366 вікон (кількість днів у році, але одне вікно замуроване та розмуровувалось раз на 4 роки), 52 кімнати (як у році тижнів) та 12 входів (як у році місяців). Люстри символізують сім днів тижня. Палац прикрашений багатим декором на теми родової геральдики графів Шенборнів. Лабіринти переходів надають приміщенням таємничості, а сходи прикрашені кованими поручнями, додають урочистості.

10+ локацій для літнього відпочинку на Закарпатті. Колонка гідеси Марії Заболотної

Недобру славу має лише одна з кімнат палацу. Хоча про її існування достеменно нікому не відомо – це кімната, у якій одного разу знайшли мертвим графа та записку “Можна володіти великими грішми, але не мати від них ніякої користі”.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Олеся Даньо. Фото на головній: Sweet.tv

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.