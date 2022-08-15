Де вчити українську мову в Ужгороді? Корисна добірка можливостей

Днями Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита оголосив, що на Закарпатті розроблять цільову обласну програму з підтримки української мови.

— Зараз на території регіону перебуває близько 300 тисяч вимушених переселенців. Більшість з них — російськомовні. Для того, аби вони та всі охочі мали можливість покращувати знання державної мови, в області розширюватимуть мережу безкоштовних локацій для її вивчення. Керівництво Закарпаття працює над створенням таких умов, адже українська має бути доступною для кожного, — йдеться у повідомленні.

Поки така ініціатива втілюється, підготували для вас добірку волонтерських ініціатив, де вже можна покращити свою українську.

Для дітей

Заклад пропонує уроки української мови для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (4-10 років) в ігровій формі. Заняття веде волонтерка Софія Драб’юк.

Коли: щопонеділка о 16:30.

Де: Перша пральня-кав’ярня Булька (пл.Богдана Хмельницького, 19).

Реєстрація тут (“Послуги” — “Розвиваючі заняття”).

Вартість: безкоштовно.

Для підлітків та дорослих

БФ “Серце до серця” . Курси веде керівниця центру Марія Рущак:

— За освітою я філологиня, працювала в школі та понад 10 років розвивала молодіжний волонтерський рух в області. Коли почалась війна всі мої навички одночасно стали у пригоді. Ми прийняли більше сотні волонтерів з усієї України, і лише 10% з них говорили українською. Ми почали ненав’язливо допомагати переходити. Потім запропонувала позайматись на ЗНО з дітьми, а невдовзі долучились мої вихованці з ГО “Нова генерація”. А недавно ГО “Дівчата” запропонували проводити заняття для дорослих, бо є дуже багато бажаючи дорослих і підлітків.

Коли: щопонеділка та щочетверга о 17:00.

Де: “Серце до серця. Закарпаття”, студентський центр дозвілля “Ювентус” (вул.Мукачівська, 23).

Реєстрація за телефоном: 0990828924 (Марія Олександрівна).

Вартість: безкоштовно.

Для дорослих

Закарпатська обласна бібліотека ім.Ф.Потушняка

Заняття з української веде Софія Кіцелюк — викладачка української мови, волонтерка простору “Цінність”, який діє на базі бібліотеки від початку повномасштабної війни. Клуб має назву “Українська для життя”, як і однойменна книга, яку Софія готує для всіх, хто бажає покращити свої знання солов’їної.

Коли: щопонеділка і щосереди, о 16:00.

Де: Закарпатська обласна бібліотека ім.Ф.Потушняка (пр. Свободи, 16).

Вартість: безкоштовно.

LT School – Школа іноземних мов

Заняття проводить філолог, використовуючи сучасні пісні, фільми, літературу та цікаві інтерактиви. Для більшої ефективності заняття відбуваються в міні групах з 6 – 8 людей.

Коли: 2 рази в тиждень по 1 год;

Де: LT School – Школа іноземних мов (вул. Корзо, 4).

Вартість: безкоштовно.

Орнелла Вінтер “Мовоманія та її хитрощі”

Ужгородка Орнелла Вінтер — не філологиня й не викладачка. Каже, що хотіла організувати розмовні клуби, де люди у ненав’язливій формі змогли б читати українською, вивчати нові слова та просто спілкуватися. Каже, що таких охочих поки небагато, але готова працювати й з невеликими групами, якщо є така потреба.

Коли: щовівторка та щосуботи об 11 год.

Де: онлайн у групі “Мовоманія та її хитрощі”.

Вартість: безкоштовно.

Курс української мови “Єдині”

Христина Ярема та Лариса Гричка є модераторками розмовного клубу всеукраїнського проєкту “Єдині” від Ініціативи “Навчай українською”. Безкоштовний 5-ий курс стартує 5 вересня.

Коли: щосереди, об 11:00.

Де: Ужгородська публічна бібліотека.

Реєстрація тут.

Курс “Українська за 27 уроків” на онлайн-платформі Prometheus

Це курс для елементарного рівня (А1, А2). Програму цього рівня вивчення мови розроблено так, щоб якомога ширше сприяти розвитку комунікативних можливостей слухача для ефективного використання української мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування.

Курс розроблено проєктною командою “Є-мова” та волонтерською ініціативою “Безкоштовні курси української мови”.

Посилання на курс тут.

Вартість: безкоштовно.

“ Українська сценічна мова” у м.Хуст.

Курси в межах волонтерського проєкту “Театр як терапія” веде режисерка Закарпатського обласного театру драми та комедії Олеся Чепелюк:

— Я вирішила сумістити дві свої професії — філологічну та режисерську. Наш курс розрахований для акторів, тобто покращує дикцію, допомагає сміливіше висловлювати свої думки перед публікою. Для російськомовних українців він особливо корисний тим, що вчить правильній вимові звуків, люди позбуваються характерного акценту. З нами кожен може відчути себе актором.

Коли: щоп’ятниці, о 15 год.

Де: Закарпатський обласний театр драми та комедії (вул. Карпатської Січі, 22Б, м.Хуст).

Вартість: безкоштовно.

Вивчайте українську свідомо та із задоволенням!

Varosh

Про корисні ініціативи читайте в соцмережах Varosh! Підписуйтеся на наш Facebook, Instagram та Тelegram.