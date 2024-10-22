Міжнародний пілотний проєкт для соціально-психологічної інтеграції та реабілітації дітей з порушенням слуху презентують в Ужгороді. Він полягає в тому, що використовує як терапію циркове мистецтво, саме акробатичну майстерність. Подібну практику застосовують уже понад 20 років у цирку без тварин Cirkus Soluna (Німеччина), пояснив Varosh радник дитячого омбудсмена Словаччини Едуард Бураш, який запропонував імплементувати багаторічний європейський досвід використання циркового мистецтва як терапії і в Україні.

— В Німеччині в цьому цирку працюють люди, що застосовують циркове мистецтво як терапію для дітей з різними вадами — фізичними, психічними, освітніми потребами, — пояснив він. — В Ужгороді, коли ми приїхали з такою пропозицією в січні, то зголосилася до участі Ужгородська спеціальна школа І-ІІІ ступенів, де навчаються діти з вадами слуху. Крім того, там навчаються діти з різних регіонів України — з Маріуполя, Харкова, Одеси, які евакуювалися в Ужгород через військові дії. Тому ми вирішили підключити до проєкту дітей, які не чують, але які займаються спортом.

Проєкт в Ужгороді

Частина ужгородських дітей взяли участь у навчанні в словацькому місті Кошиці і згодом виступили перед 10-12-річними дітьми з підготовленою мініпрограмою. Тепер діти повернулися до Ужгорода і впродовж чотирьох днів навчають цікавих цирковій майстерності, а в четвер, 24 жовтня представлять у ПАДІЮНі глядачам програму.

— Відбувається цей проєкт у рамках програми Erasmus+, яка дістала підтримку в Євросоюзу в Словаччині, а в Ужгороді ми втілюємо проєкт за кошти організації Kids smile, — пояснив Едуард Бураш. — В четвер з 12:00 до 13:00 ми покажемо, як діти з вадами слуху можуть проявити свій талант. будуть також і учні ужгородської школи №5. Всі дуже задоволені і це прекрасно, бо ні в нас у Словаччині, ні у вас ще такого не було, а тепер ми запускаємо цей проєкт. Важлива думка цього проєкту полягає в тому, щоб допомогти дітям не тільки з вадами, але й тим, які осиротіли через війну, які мають певні психологічні травми.

Проєкт ініціювали партнери з трьох країн Європи (Бельгія – Німеччина – Словакія + Україна) і він спрямований на дітей та експертів, які працюють в нетрадиційній формі навчання. В четвер під час презентації проєкту в ПАДІЮНі представник молодіжної організації з Бельгії Вернер Калф та директор цирку з Німеччини Біргер Кох привітають дітлахів та передадуть спортивний реманент для подальших занять цирковою майстерністю.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Едуарда Бураша у Фейсбуці

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