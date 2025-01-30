Знову четвер і в нас готова свіжа афіша подій на кінець тижня. Тішимось, що до весни залишилось 4 понеділки і запрошуємо вас на найрізноманітніше дозвілля. Як і щоразу, просимо вас: якщо ми пропустили якусь подію і не згадали її тут — напишіть нам у коментарях. Афіша доповнюється.

31 січня (п’ятниця)

Екскурсія в екзотаріум “Акваріум”

«Щасливі діти» запрошують на пізнавально-творчу екскурсію в екзотаріум Акваріум.

Дітей 6-9 років запрошують на екскурсію, щоб познайомитися з екзотичними тваринками, послухаємо цікаві історії про їхнє життя та звички, разом долатимемо страхи та упередження й розвіємо стереотипи, навчимося взаємодіяти з тваринками і не боятися їх! А ще разом створимо красу своїми руками на творчій майстерці!

Реєстрація за посиланням. Початок о 14:30.

«Закарпатські візерунки»

Ужгородський коледж мистецтв ім.Д.Задора запрошує на концерт. У виконанні викладачів і студентів-музикантів звучатимуть твори відомих композиторів краю, діяльність яких тісно пов’язана з історією навчального закладу. Серед них – Дезидерій Задор, Степан Мартон, Василь Гайдук, Петро Матій, Віктор Теличко й інші митці.

Концерт відбудеться у великій залі коледжу. Вхід вільний.

«Маріупольська драма»

Документальна вистава Донецького обласного театру «Маріупольська драма» за п’єсою закарпатського драматурга Олександра Гавроша в постановці заслуженого артиста України Євгена Тищука присвячена трагічним подіям березня 2022 року, коли в Маріуполі російські окупанти скинули надпотужні бомби на театр, який був прихистком для сотень цивільних людей.

Днями Донецький академічний обласний театр з міста Маріуполя, який тимчасово працює в Ужгороді, повернувся з гастролей у Великій Британії, де з успіхом шість разів показав «Маріупольську драму» в Манчестері. Вистава здобула визнання як серед британських глядачів, так і серед критиків, зокрема, отримала «4 зірки» від «The Times», що є високою рекомендацією. Цього року «Маріупольську драму» покажуть також у Молдові, Франції, Італії та Хорватії.

Ужгородці ж можуть її знову переглянути на сцені обласного театру ляльок “Бавка” о 18:00. У рамках благодійної акції вхід на спектакль буде вільним.

Як знайти спільну мову зі своїм апетитом, тілом й волею

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на практичний майстерклас «Смак життя», де ви дізнаєтеся, як знайти спільну мову зі своїм апетитом, тілом й волею. Проведе його психологиня Наталія Андреянова.

“Те, як ми харчуємося, залежить від наших фундаментальних переконань про життя. Наше ставлення до їжі — не що інше, як дзеркальне відображення уявлень про кохання, страх, гнів, сенс життя. Між тугою і бажанням купити цукерок існує нерозривний зв’язок, який ми не помічаємо, лише тому, що ця залежність є глибоко в підсвідомості, щоб не завдати шкоди нашій самоповазі”, — каже пані Наталія. Розібравшись у собі, ви зможете легко відмовитися від шкідливих харчових звичок, які, як правило, не тільки негативно впливають на наш внутрішній світ, але і несуть із собою низку інших проблем. Тож у п’ятницю на вас чекають за адресою вул.Швабська, 68, каб.205, о 18:30. Вартість — 300 грн. Тренінг про гроші В Медичний центр “Iris Cosmo” запрошують охочих на унікальний тренінг із психологом, психотерапевтом, травматерапевтом та національним тренером із 14-річним досвідом Олексієм Гелюхом. На тренінгу можна буде дізнатися, як формуються ваші фінансові переконання. Навчитеся виявляти і змінювати обмежуючі установки щодо грошей; отримаєте інструменти для гармонійного управління фінансами як енергією. Початок о 18:00. Адреса: вул Гошовського (Боженка), 2. 9-ті “Молодіжні вечорниці” “Молодіжні вечорниці” — спільна творча ініціатива команди ТатоНub та УжМолРади для молоді Ужгорода. В програмі передбачені творчі виступи. Зокрема, зможемо поринути в чарівну атмосферу завдяки римованим рядкам молодих талановитих поетів та поеток міста, як і відчути додаткове натхнення під час музичних виступів наших гостей. Пройдуть вечорниці в Обласній бібліотеці, та почнуться о 18:00.

Вистава “Конотопська відьма”

Саме та «Конотопська відьма», про яку написали New York Times, на яку стоять кілометрові черги до каси Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2024р.) у постановці режисера Івана Уривського, приїхала до Ужгорода!

Бурлескна яскрава комедія, просякнута гумором, але і гумор у нас, українців, завжди дає поштовх до дії, до пошуку досконалості, в першу чергу в самому собі, в кожному із нас”.

Виставу покажуь на сцені Закарпатського муздрамтеатру о 15:00 та 19:00.

1 лютого (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, що вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Тренінг “Домедична допомога. Зупинка кровотеч – турнікет”

Центр готовності цивільних Фонду Сергія Притули проводить тренінг за тематикою: “Домедична допомога. Зупинка кровотеч – турнікет”. На тренінгу навчатимуть базовим знанням про домедичну допомогу (безпека рятувальника, огляд місця події, виклик швидкої, співпраця з іншими особами для надання допомоги), оглянуть найпоширеніші оригінальні турнікети, навчать визначати та зупиняти небезпечні для життя кровотеч тощо.

Реєстрація за посиланням. Початок о 13:00. Тривалість заняття — 90 хвилин. Місце проведення та інші деталі повідомлять підтвердженим учасникам.

Циркова вистава “Alice”

В Закарпатському музично-драматичному театрі пройде циркова вистава “Alice”. Деталізовані декорації дозволять вам зануритись у казковий світ. “Alice” – це надзвичайно цікава історія, принади якої підкреслюють візуальні ефекти та карколомні трюки артистів. Неймовірна атмосфера вистави здатна викликати захоплення у всієї родини.

Початок — о 16:00.

Презентація книги “Три ночі в полоні”

Varosh запрошує на зустріч з авторкою книги “Три ночі в полоні” Юлією Григоренко. З нею будемо говорити про те, як знайти в собі сили та сміливість боротися з насильством.

В сюжеті її книги — історія шестирічної усиновленої дівчинки, яка мріє про дім, тепло і любов. Спершу у новій родині все здається справжнім: обійми, затишок, турбота. Але вже незабаром ці ілюзії розбиваються на друзки й приходять ті три ночі, які назавжди змінюють її життя. “Три ночі в полоні” – це книга про те, як дитинство перетворюється на боротьбу за виживання. Книга, яка змушує поглянути в обличчя жорстокій реальності, яку багато хто воліє не помічати.

Модераторка: Наталія Фельбаба, психологиня, арт-терапевтка, редакторка книг про батьківство та психологічної літератури. Зустріч відбудеться в книгарні-кав’ярні “Paperova”, початок — о 15:00.

«Єдність у розмаїтті» від Закарпатського народного хору

Заслужений академічний Закарпатський народний хор презентує яскраву концертну програму, зіткану з кращих зразків багатоетнічної культури краю.

«Єдність у розмаїтті» – це програма, яка занурить глядачів у чарівний світ народного мистецтва, традицій, звичаїв та обрядів корінних мешканців Срібної Землі. Тож в одному концерті можна буде насолодитися піснями й танцями, мелодіями й вокально-хореографічними композиціями різних етнічних груп краю. У програмі будуть як композиції з золотого фонду (закарпатські народні пісні «Гей, на високій полонині», «Верховино, світку ти наш», в’язанка чеських народних пісень, «Верховино, мати моя» М.Машкіна), так і твори, які недавно поповнили репертуар колективу.

Концерт відбудеться у великій залі філармонії і почнеться о 17:00.

Вистава «Ефект Елджернона»

Перша прем’єра року — на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть виставу за мотивами твору Деніела Кіза “Квіти для Елджернона”, режисер — Олег Мельничук.

Що робить нас людьми? Інтелект? Досягнення? Пам’ять? Чи може такі поняття, як милосердя, доброта, співчуття? Одна з найзахопливіших історій в світовій літературі оживе на театральній сцені під приводом змагання у кмітливості між білою мишкою на ім’я Елджернон і Чарлі. Кінцевий результат – непередбачуваний.

Початок о 19:00.

2 лютого (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити і говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

“Витівки короля Дроздоборода”

Історія про те, якою ж важливою є краса душі! Яскрава, вишукана цікава казка, яка точно посяде особливе місце у вашому серці.Приходьте, щоб побачити чи вдасться шляхетному королю Дроздобороду закохати в себе гордовиту принцесу!

Малюків чекають на 12:00.

Свято для малят “Baby Shark”

Малюків запрошують на творчий майстерклас та дитячу дискотеку. Захід проводить ериторія дитячих розваг Playtime (8 Березня, 43), 0666740407.

Початок свята — об 11:00.

«Симфонічна подорож через Закарпаття у Європу»

На сцені Закарпатської обласної філармонії звучатимуть шедеври української та світової класики у виконанні музикантів Академічного симфонічного оркестру під керівництвом заслуженої артистки України Вікторії Свалявчик-Цанько.

У музичному вечорі візьмуть участь заслужений артист України Ференц Томич (кларнет), заслужений артист України Олександр Садварій (тенор), заслужена артистка України Мар’яна Гаврилко (сопрано), Мирослава Швах-Пекар (мецо-сопрано), Галина Гаврилко (сопрано) й Артем Поздняков (тенор).

Початок концерту — о 17:00.

Три історії. Три життя. Одна «Станція»

Коли потрапляєш на Станцію, все стає зрозумілим та незрозумілим водночас. Адже тут бажання дійсно стають реальністю. Героїні нашої вистави зустрінуться зі своїми бажаннями та відчують, що таке Станція.

Чи всі наші бажання є справжніми?

На виставу в Закарпатський муздрамтеатр запрошують на 18:00.

Афіша доповнюється

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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