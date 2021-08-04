Цієї неділі в Ужгороді презентують InfoPost Media про мультикультурну Україну та згуртованість

Також в рамках презентації відбудеться close-up дискусія про згуртованість, поліетнічність та дезінформацію.

InfoPost.Media – це нове багатомовне онлайн-медіа про мультикультурну Україну, національні спільноти та згуртованість.

У найближчі дні видання буде доступне в beta-версії за посиланням

А найближчої неділі, 8 серпня, ми проведемо першу з серії презентацій видання в Ужгороді. Наступні пройдуть в інших містах України та Європи.

Однак це буде не тільки презентація видання, а й публічна дискусія. У ній візьмуть участь:

Ярослав Грицак – історик та публіцист, професор УКУ

Анатолій Ткачук – директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства, експерт з місцевого самоврядування та регіонального розвитку

Ондраш Ниймет – політичний оглядач угорського тижневика HVG, експерт по Україні та Балканах

Дмитро Тужанський – засновник InfoPost.Media, директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії

Модератор: Росана Тужанська – шеф редактор онлайн-журналу Varosh

Захід відбудеться на території Скансена (Музей народної архітектури та побуту), Ужгород, вул.Капітульна 33а – на галявині біля Корчми.

Подія відкрита, реєстрація на місці. Завчасно просимо усіх зацікавлених дотримуватися епідеміологічних вимог.

Цей захід, як і весь проєкт InfoPost.Media, втілюється командою ГО «Інститут центральноєвропейської стратегії» у рамках проєкту за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Varosh