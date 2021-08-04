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Новини

Цієї неділі в Ужгороді презентують InfoPost Media про мультикультурну Україну та згуртованість

4 Серпня 2021 13

Також в рамках презентації відбудеться close-up дискусія про згуртованість, поліетнічність та дезінформацію.

InfoPost.Media – це нове багатомовне онлайн-медіа про мультикультурну Україну, національні спільноти та згуртованість.

У найближчі дні видання буде доступне в beta-версії за посиланням

А найближчої неділі, 8 серпня, ми проведемо першу з серії презентацій видання в Ужгороді. Наступні пройдуть в інших містах України та Європи.

Однак це буде не тільки презентація видання, а й публічна дискусія. У ній візьмуть участь:

Модератор: Росана Тужанська – шеф редактор онлайн-журналу Varosh

Захід відбудеться на території Скансена (Музей народної архітектури та побуту), Ужгород, вул.Капітульна 33а – на галявині біля Корчми.

Подія відкрита, реєстрація на місці. Завчасно просимо усіх зацікавлених дотримуватися епідеміологічних вимог.

Цей захід, як і весь проєкт InfoPost.Media, втілюється командою ГО «Інститут центральноєвропейської стратегії» у рамках проєкту за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Infopost.media 6

 

Varosh 

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