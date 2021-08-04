Цієї неділі в Ужгороді презентують InfoPost Media про мультикультурну Україну та згуртованість

Також в рамках презентації відбудеться close-up дискусія про згуртованість, поліетнічність та дезінформацію.
InfoPost.Media – це нове багатомовне онлайн-медіа про мультикультурну Україну, національні спільноти та згуртованість.
У найближчі дні видання буде доступне в beta-версії за посиланням
А найближчої неділі, 8 серпня, ми проведемо першу з серії презентацій видання в Ужгороді. Наступні пройдуть в інших містах України та Європи.
Однак це буде не тільки презентація видання, а й публічна дискусія. У ній візьмуть участь:
Модератор: Росана Тужанська – шеф редактор онлайн-журналу Varosh
Захід відбудеться на території Скансена (Музей народної архітектури та побуту), Ужгород, вул.Капітульна 33а – на галявині біля Корчми.
Подія відкрита, реєстрація на місці. Завчасно просимо усіх зацікавлених дотримуватися епідеміологічних вимог.
Цей захід, як і весь проєкт InfoPost.Media, втілюється командою ГО «Інститут центральноєвропейської стратегії» у рамках проєкту за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Varosh