Цінний заплавний ліс урочища “Атак” на Закарпатті потрапив під охорону

40 гектарів унікального заплавного лісу урочища «Атак» вздовж річки Боржава відтепер є охоронною зоною.

Ці рівнинні ліси – одні з найцінніших в Україні, адже вони досі регулярно затоплюються водою після сильних дощів у Карпатах, повідомляє Українська природоохоронна група.

Розпорядження «Про затвердження паспорта охоронної зони № 3/2025 для збереження біорізноманіття у лісах» підписав 9 липня голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Відповідно до розпорядження, заплавний ліс на правому березі річки Боржава, який є частиною природного Атак-Боржавського угіддя, тепер мають статус охоронної зони.

«Ця частина лісу досі не мала жодного природоохоронного статусу. Понад те: у цих лісах уже були заплановані рубки. Тепер у межах новоствореної охоронної зони вони заборонені», – розповів у коментарі Varosh експерт з ведення лісового господарства, керівник аналітичного відділу Української природоохоронної групи Петро Тєстов.

Що таке охоронна зона, як і навіщо її створюють

Охоронні зони для збереження біорізноманіття – це відносно новий механізм, який в Україні почали впроваджувати з 2023 року. Його суть – обмежити господарську діяльність на ділянках, де підтверджено рідкісні види флори чи фауни, що охороняються законом, розповів Петро Тєстов.

При цьому, йдеться не про повну заборону, а лише про роботи, які можуть зашкодити певному конкретному виду.

Процес створення такої зони складається з кількох кроків. Так, громадська організація звертається до обласної адміністрації та землекористувача, відповідального за територію, з проханням провести обстеження.

У разі підтвердження наявності рідкісних видів, розробляється паспорт охоронної зони – документ, що фіксує межі ділянки, перелік охоронюваних видів і передбачені обмеження. Відтак паспорт затверджує голова ОВА.

«На початку квітня ми разом із лісівниками й кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри ботаніки УжНУ Романом Кішем обстежили цю ділянку. Лісники погодились, що там справді є червонокнижні рослини, і підтримали створення охоронюваної зони», – сказав Петро Тєстов.

Під час обстежень у межах лісу в урочищі Атак підтверджено зростання червонокнижних білоцвіту літнього, цибулі ведмежої, шафрану Гейфелів, зірочок чохлуватих, осоки щетинистої.

За словами Петра Тєстова, процес створення охоронюваної зони дещо затягнувся через бюрократичні труднощі – довелося переробляти документи. Інакше рішення з’явилося б іще в червні.

Заплавний ліс Атак-Боржавського угіддя: «закарпатські джунглі»

Про заболочений ліс Атак-Боржавського угіддя, який ще називають «закарпатськими джунглями», Varosh писав раніше.

Природна особливість цієї місцини – поєднання старовікового природного лісу і живої незарегульованої річки, яка, виходячи з берегів, збагачує заплавний ліс поживними речовинами. Відтак угіддя славиться однією з найкраще збережених в Україні ділянок заплавного ясенево-дубового лісу, де зростають дерева заввишки до 40 метрів.

Крім того, ліс є прихистком для десятків видів тварин та рослин, включно із червонокнижними.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт Української природоохоронної групи

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