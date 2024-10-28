Центр рукокрилих для збереження кажанів відкрили в Берегові

Центр реабілітації кажанів, який надаватиме кваліфіковану допомогу та медичну підтримку пораненим тваринам для їхнього відновлення та подальшого випуску в дику природу, відкрили днями в Берегові. Це стало можливим завдяки роботі вченим з Інституту еколого-релігійних студій, які з 2020 року реалізують проєкт дослідження видового складу кажанів на Закарпатті.

— Фактично наступним кроком переходу з теоретичної просвітницької роботи до практичного збереження кажанів стало створення цього центру, — пояснила Varosh проєктна менеджерка Інституту Наталя Куля. — Наразі це єдиний центр в краї, який матиме змогу прийняти кажанів на осінньо-зимову перетримку, коли кажани найбільш вразливі. Навесні ми їх випускатимемо в дику природу.

Стосовно кажанів серед населення є дуже багато міфів, сказала дослідниця, тому вони особливо потребують захисту. Насправді це дуже корисні тварини, які забезпечують нормальне функціонування екосистем. Усі 28 видів кажанів, які живуть в Україні, занесені до Червоної книги України, каже Наталя Куля.

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В Берегові відкрили центр, тому що там працює команда біологів, які готові піклуватися про цих тварин. Центр облаштували у Берегівському громадському центрі «Кожен Може Допомогти»: (м. Берегове, вул. Габора Бетлена, 1)

— У відкритті цього центру нам дуже допомогли спеціалісти з Центру реабілітації рукокрилих у Харкові, — сказала Наталя Куля. — В них є мережа подібних реабілітаційних центрів по всій Україні і наш центр теж увійде в цю мережу. У співпраці з фахівцями, які займаються реабілітацією багато років ми сподіваємося, що нам вдасться врятувати не один десяток кажанів.

Якщо ви знайшли кажана на Закарпатті, телефонуйте за номером +380987985889 (Леонід), щоб з’ясувати, як діяти далі. Це залежатиме від стану тварини, пори року та вашого місцезнаходження. Головне — не випускайте кажана в природу взимку, адже він може загинути від холоду або виснаження через відсутність їжі.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Інституту еколого-релігійних студій

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