Безплатне лікування від безпліддя можуть пройти закарпатці у медичному центрі «Плюсмед».

Як повідомили Varosh у закладі, тривалий час така послуга була для пацієнтів платною і коштувала від 90 до 150 тис. гривень. Утім з минулого року лікування від безпліддя входить до програми медичних гарантій. Медичний центр «Плюсмед» став першим таким закарпатським центром, що підписав контракт із Національною службою здоров’я України на надання безкоштовних послуг із лікування безпліддя.

«Щоб скористатися цією програмою, чимало пар з Закарпаття були змушені їхати у Львів та Івано-Франківськ, адже лише там були медичні центри, які мали цю програму. Від березня цього року, підписавши попередньо контракт із НСЗУ, наш медичний центр також може запропонувати закарпатцям доступ до сучасних репродуктивних технологій без фінансових витрат», – кажуть у центрі «Плюсмед».

Для того, щоб отримати послугу у медичному закладі, пара проходить всі необхідні обстеження, а держава оплачує повну програму “штучного” запліднення. Навіть якщо з першого разу у пари не виходить завагітніти, держава відшкодовує також і другу спробу. При цьому, попередні обстеження пацієнти можуть пройти як безпосередньо у «Плюсмеді», так і в будь-якому іншому медичному закладі, який надає такі послуги.

Хто може скористатися програмою

На безплатне лікування від безпліддя можуть розраховувати жінки (пари), які відповідають таким критеріям:

вік жінки до 41 року;

один з подружжя має громадянство України або посвідку на постійне проживання;

встановлений діагноз безпліддя (жіноче/чоловіче).

Як скористатися програмою у медичному центрі “Плюсмед”

Щоб отримати безкоштовне лікування, пацієнткам необхідно:

Записатися на безплатну консультацію до репродуктолога в медичний центр “Плюсмед”.

Пройти необхідні обстеження.

Пройти безкоштовну програму лікування за програмою НСЗУ.

Записатися на безкоштовну консультацію можна за телефоном+38 050 938 78 08.

«Ми пишаємося тим, що стали першою закарпатською клінікою, яка отримала можливість надавати безкоштовні послуги з лікування безпліддя за програмою НСЗУ. Це велика підтримка для жінок, які мріють стати мамами, але раніше стикалися з фінансовими бар’єрами», – кажуть у медичному центрі «Плюсмед».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Місто

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