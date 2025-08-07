Facebook
Центр обслуговування пасажирів з’явився в Ужгороді. Які його функції?

7 Серпня 2025 286

З серпня 2025 року в Ужгороді приймає клієнтів Центр обслуговування пасажирів оператора електронного квитка. Сюди ужгородці можуть звертатися, щоб поновити втрачену «Муніципальну картку ужгородця»купити звичайну транспортну картку, а також забрати пільгову картку, яку замовили у мобільному застосунку CIVIL.

Центр обслуговування пасажирів оператора електронного квитка у м. Ужгород (ТОВ «КМС») знаходиться за адресою: пл. Поштова, 4 (приміщення «Укрпошти», вхід через арку з вул. Небесної Сотні).

Записатися на прийом або отримати консультацію можна зателефонувавши на гарячу лінію: 0-800-35-19-21.

Центр обслуговування пасажирів прийматиме громадян з 8.30 по 16.30 з понеділка по п’ятницю.

Повторна видача карток: як це відбувається?

— Пільгову картку оформляє міська рада, це роблять у ЦНАПі. А от якщо картка втрачена чи пошкоджена, то звертаються до нас, — пояснює Ганна Осипенко, менеджерка компанії «КМС», працівниця Центру.

Ганна Осипенко, менеджерка компанії «КМС», працівниця Центру обслуговування пасажирів

Відновити свою втрачену картку сьогодні прийшов пан Івана. Пенсіонер каже, що у нього вкрали гаманець, а з ним — і картку для безплатного проїзду у транспорті.

— Спочатку зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що за кілька днів мені передзвонять. Вчора перетелефонували й тому я прийшов. Але дуже важко було знайти це приміщення. 

Процедура відновлення не займає багато часу. З собою треба взяти паспорт, заповнити на місці відповідні документи, оплатити виготовлення картки. Якщо черги немає, то це можна зробити за кілька хвилин. Вартість повторного випуску картки — 117 гривень. Це — собівартість пластику, з якого виготовляють картку. 

— Зараз люди йдуть оплачувати вартість картки у банк. В планах — встановити у Центрі термінал для оплати, щоб люди могли зробити це на місці, — додає Ганна Осипенко, працівниця Центру.

І працівники Центру, і його клієнти зауважують важкодоступність приміщення, особливо для маломобільних груп населення.

— Наразі ми ходимо зустрічати містян, показуємо їм дорогу до Центру. Звісно, це забирає час і у нас, і у людей. Спочатку мав бути вхід з боку Укрпошти, але там відмовилися надавати доступ до нього. Зараз ми надіслали запит на Київ з проханням таки дозволити цей вхід. Можливо, якщо це питання не буде вирішене, змінимо локацію, щоб людям було просто й зручно нас знайти.

Що передувало?

Нагадаємо, в серпні 2022 року Ужгородській міськраді визначили оператора автоматизованої оплати проїзду – ТОВ «КМС».

16 червня 2025 у міськраді повідомили, що у всіх автобусах Ужгорода встановлено валідатори для оплати проїзду.

З 3 липня в Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток для оплати проїзду, а з 7 липня оплатити за проїзд у маршрутках Ужгорода можна за допомогою мобільного застосунку CIVIL.

З вересня 2025 року учні зможуть їздити маршрутками зі знижкою у 50% тільки за наявності учнівської транспортної картки. Оформити учнівську транспортну картку для дітей батьки також можуть у Центрі обслуговування пасажирів.

Галина Гичка, Зоряна Попович, Varosh,
Фото: Галина Гичка

