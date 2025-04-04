Якщо у вас немає часу відвідувати наземні автосалони — спробуйте купити нову машину онлайн. Купівля через інтернет вже стала для автолюбителів зручним способом отримати бажане за вигідною ціною. Онлайн-автосалони України пропонують найновіші моделі від провідних автовиробників у широкому діапазоні цін. Але слід пам’ятати, що вдало купити нову машину з онлайн салону можна за умови відповідального підходу до вибору. Тож чи варто купувати нове авто онлайн: плюси, мінуси та ризики.
Щоб вигідно купити через інтернет автомобіль, що сподобався, покупцеві слід:
Майбутнім власникам авто треба знати про майбутню власність все:
Щоб дізнатися про необхідне, не треба соромитися ставити консультанту питання. Після отримання повної інформації покупцю слід:
Далі залишиться отримати автомобіль обумовленим у заявці способом. Мультибрендовий онлайн-салон АВТОЦЕНТР AUTO.RIA, який виконує в Україні роль посередника між покупцями та офіційними дилерами, пропонує можливість підібрати транспортний засіб самостійно. За необхідності клієнт отримує безкоштовну допомогу у підборі автомобіля та супровід експертів, які:
Мультибрендовий онлайн-автосалон АВТОЦЕНТР AUTO.RIA:
Клієнти онлайн сервісу-посередника мають можливість купити нові автомобілі за цінами виробників.
На користь рішення купити новий автомобіль онлайн кажуть такі аргументи:
Покупець може до укладання угоди порівняти характеристики різних моделей та ціни на авто. Він спокійно обирає комплектацію, колір та оздоблення салону.
Тим, хто купує авто онлайн, доступні спецпропозиції від дилерів, про які менеджери звичайних автосалонів повідомляють далеко не завжди.
Можливі небезпеки та проблеми при придбанні нового автомобіля через інтернет:
Для мінімізації ризиків при покупці авто онлайн слід:
AUTOCENTER AUTO.RIA пропонує тест-драйв автомобілів у містах із точками видачі. Тест-драйв дозволяє переконатися у відповідності реальних ходових характеристик заявленим, у відсутності прихованих дефектів.
З точки зору вигоди краще купити авто онлайн, оскільки в автосалоні націнка може становити 20% і більше, а акції та знижки пропонуються нечасто. Водночас можна купити автомобіль онлайн за спецпропозицією, заощадивши до 30% вартості.
Купівля авто онлайн оптимально поєднує зручність та вигоду, але лише за умови відповідального ставлення до процесу. Покупець може зробити вибір та оформити замовлення самостійно або скористатися безкоштовною допомогою кваліфікованих експертів.
Партнерська публікація