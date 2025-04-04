Якщо у вас немає часу відвідувати наземні автосалони — спробуйте купити нову машину онлайн. Купівля через інтернет вже стала для автолюбителів зручним способом отримати бажане за вигідною ціною. Онлайн-автосалони України пропонують найновіші моделі від провідних автовиробників у широкому діапазоні цін. Але слід пам’ятати, що вдало купити нову машину з онлайн салону можна за умови відповідального підходу до вибору. Тож чи варто купувати нове авто онлайн: плюси, мінуси та ризики.

Як працює онлайн-придбання нового авто?

Щоб вигідно купити через інтернет автомобіль, що сподобався, покупцеві слід:

вибрати для покупки спеціалізовану платформу з гарною репутацією;

використовувати для пошуку авто пошукові системи та фільтри;

уважно ознайомитися з інформацією щодо моделі, яка сподобалась.

Майбутнім власникам авто треба знати про майбутню власність все:

технічні характеристики;

витрати пального в різних умовах;

варіанти комплектації;

приблизні витрати на утримання ТЗ;

функціонал приладової панелі;

довжина гальмівної колії на мокрій дорозі та багато іншого.

Щоб дізнатися про необхідне, не треба соромитися ставити консультанту питання. Після отримання повної інформації покупцю слід:

підтвердити вибір;

оформити заявку на купівлю;

вибрати метод оплати (сума цілком, розстрочка, кредит, лізинг);

вибрати та вказати спосіб доставки;

підписати договір.

Далі залишиться отримати автомобіль обумовленим у заявці способом. Мультибрендовий онлайн-салон АВТОЦЕНТР AUTO.RIA, який виконує в Україні роль посередника між покупцями та офіційними дилерами, пропонує можливість підібрати транспортний засіб самостійно. За необхідності клієнт отримує безкоштовну допомогу у підборі автомобіля та супровід експертів, які:

підберуть ТЗ під індивідуальні вимоги клієнта;

організують тест-драйв;

забезпечать супровід на всіх етапах процесу покупки.

Мультибрендовий онлайн-автосалон АВТОЦЕНТР AUTO.RIA:

регулярно проводить акції;

пропонує знижки та подарунки;

робить вигідні пропозиції.

Клієнти онлайн сервісу-посередника мають можливість купити нові автомобілі за цінами виробників.

Плюси купівлі нового авто онлайн

На користь рішення купити новий автомобіль онлайн кажуть такі аргументи:

замовлення на автомобілі приймаються у будь-який час;

можливість обрати спосіб отримання (точка видачі, самовивіз, доставка на адресу);

відсутність необхідності витрачати час, нерви та сили на відвідування автосалонів;

можливість вирішувати, купити чи відмовитися, самостійно, без тиску з боку настирливих менеджерів.

Покупець може до укладання угоди порівняти характеристики різних моделей та ціни на авто. Він спокійно обирає комплектацію, колір та оздоблення салону.

Тим, хто купує авто онлайн, доступні спецпропозиції від дилерів, про які менеджери звичайних автосалонів повідомляють далеко не завжди.

Основні ризики онлайн-купівлі авто та як їх уникнути

Можливі небезпеки та проблеми при придбанні нового автомобіля через інтернет:

неможливість ретельно оглянути товар та перевірити його до доставки;

ризик зіткнутися з шахраями (втрата грошей чи неякісний товар);

наявність прихованих дефектів;

складнощі з поверненням товару.

Для мінімізації ризиків при покупці авто онлайн слід:

запитати у продавця максимум інформації (відео, фото);

користуватись надійною платформою;

запитати результати незалежної перевірки та гарантії від продавця;

вивчити умови обміну та повернення до підписання договору.

AUTOCENTER AUTO.RIA пропонує тест-драйв автомобілів у містах із точками видачі. Тест-драйв дозволяє переконатися у відповідності реальних ходових характеристик заявленим, у відсутності прихованих дефектів.

Чи вигідніше купувати авто онлайн чи в автосалоні?

З точки зору вигоди краще купити авто онлайн, оскільки в автосалоні націнка може становити 20% і більше, а акції та знижки пропонуються нечасто. Водночас можна купити автомобіль онлайн за спецпропозицією, заощадивши до 30% вартості.

Купівля авто онлайн оптимально поєднує зручність та вигоду, але лише за умови відповідального ставлення до процесу. Покупець може зробити вибір та оформити замовлення самостійно або скористатися безкоштовною допомогою кваліфікованих експертів.

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