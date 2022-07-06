Чи компенсовуватимуть ужгородцям, які прихистили переселенців, комунальні послуги

Щомісяця, з 1 до 5 числа включно в Ужгородській міській раді прийматимуть заяви для отримання компенсації на покриття витрат житлово-комунальних послуг за безкоштовний прихисток ВПО. В міськраді сказали, що за червень, упродовж 5 днів 213 ужгородців подали заяви на відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги за прихисток переселенців.

Для отримання компенсації потрібно подати пакет документів:

– заява на отримання компенсації витрат за безоплатне розміщення ВПО;

– паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника, контактний номер телефону;

– документ про право приватної власності на житлове приміщення приватного житлового фонду;

– паспорт громадянина України (свідоцтво про народження), реєстраційний номер облікової картки платника податків кожної з розміщених осіб, копія довідки про взяття на облік ВПО, контактний номер телефону;

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– банківські реквізити заявника для перерахування суми компенсації (банківський рахунок вказується за стандартом IBAN).

— Компенсація надаватиметься у безготівковому вигляді і щомісяця перераховуватиметься власнику жилого приміщення, тобто заявнику, — кажуть в міськраді.

Ужгородка Інна розповіла, що має в Ужгороді дві квартири, які з початком війни сім’єю вирішили здати людям, які рятувалися від війни. В одній поселилася родина з 6 осіб з Києва, в іншій — родина з Харкова, теж шестеро, з двома дітьми.

— Я не просила в них орендної плати, вони фактично 3 місяці жили безкоштовно, але жінка з Харкова сама ініціювала здачу документів, щоб я отримала з міськради компенсацію за комунальні послуги, — розповіла Інна. — Вона сама зібрала всі документи з міськради, принесла мені, я їх всі заповнила, зібрала всі потрібні документи від жильців-киян і ми прийшли в міськраду. Там не було великої черги, ми поробили всі копії і здали всі документи. Це було у квітні й нам сказали, що виплатять і за березень, і за квітень.

За словами Інни, здали документи і за травень. З її розповіді, тільки недавно вона отримала 737 гривень.

— Що це були за гроші, я не відразу зрозуміла. Вони ж казали, що розмір компенсації — 14,77 грн – на одну людину за 1 день і 443,1 грн – на одну людину за 30 днів. В нашому випадку виходить сума далеко не 737 гривень, — каже жінка.

В червні Інна документи вже не здавала, а просто попросила своїх жильців платити орендну плату за житло.

— Чоловік каже, що решта суми ще надійде, подивимось… — додала вона.

Varosh

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