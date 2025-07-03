Чи безпечна вода в кранах Ужгорода? Відповіли у Водоканалі

Вода, що тече з кранів у домівках ужгородців на лівому та правому березі міста безпечна. Так на запитання Varosh відповів директор “Водоканал Ужгород” Станіслав Карташов. Ужгородці після недавньої публікації щодо неприємного запаху води на правобережній частині Ужгорода частково заспокоїлись, проте редакція почала отримувати питання щодо якості води на лівому березі. Містяни стверджують, що й у цій частині міста “вода дуже сильно пахне хімікатами”.

— Вода безпечна на обох берегах міста, — відповів на питання редакції Станіслав Карташов. — Ми закінчуємо додаткову дезінфекцію води, тому буквально впродовж 1-2 днів усі неприємні запахи зникнуть.

Нагадаємо, нещодавно ужгородців, які живуть на правому березі Ужа, почав турбувати неприємний, затхлий запах води з крана.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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