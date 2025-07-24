“Чути серцем”: інклюзивний мистецький проєкт для дітей з вразливих категорій стартував в Ужгороді

У Закарпатському обласному музично-драматичному театрі стартував соціально-культурний інклюзивний проєкт «Чути серцем».

Як повідомляв Varosh, саме з цим проєктом головний театр області виграв конкурс від Українського культурного фонду за грантовою програмою «Стійкість суспільства через культуру».

Згаданий проєкт покликаний створити умови для професійного розвитку та самореалізації людей з інвалідністю, розкрити їх творчий потенціал та покращити їхнє сприйняття культурного простору.

Насамперед проєкт спрямований на дитячу аудиторію. У ньому беруть участь діти з інвалідністю, діти-сироти, а також ті, хто виховується у багатодітних чи соціально вразливих родинах.

У межах проєкту вже відбулася перша майстерка з акторської майстерності, учасниками якої стали 14 дітей.

Заняття зі сценічної майстерності та простір для творчого самовираження

Як розповів у коментарі Varosh менеджер з організаційної діяльності ГО «Моя нова сім’я» Дмитро Калинчак, на занятті діти виконували вправи на розвиток уяви, уваги та пам’яті, працювали над сценічною мовою й емоційною виразністю, а також розвивали координацію рухів і свободу тіла.

Метою таких занять є не просто навчити дітей сценічного мистецтва, а створити простір для самовираження та впевненості.

«Ми хочемо, щоб діти почувалися впевнено й могли вільно проявляти себе, навіть у новому або незнайомому середовищі. Сподіваємося, що завдяки цим майстер-класам вони зможуть почуватися вільно і спокійно в будь-яких життєвих ситуаціях», – сказав Дмитро Калинчак.

Попереду ще щонайменше три майстер-класи. Фіналом проєкту стане виступ на великій сцені драмтеатру – з танцями, піснями, зокрема й однією, виконаною мовою жестів. Організатори планують запросити на концерт не менше ніж 500 глядачів.

«Цей проєкт – не лише серія майстер-класів. Загалом ми намагаємося створити умови для творчого вираження і самореалізації дітей із соціально вразливих груп. Організація вже давно працює з такими дітьми, але завдяки підтримці Українського культурного фонду ми тепер маємо більше ресурсів і можливостей, щоб допомогти їм розкриватися через творчість», – пояснив менеджер з організаційної діяльності ГО «Моя нова сім’я».

Крім того, за підсумками проєкту у Закарпатському муздрамтеатрі планують поставити виставу для дітей з елементами інклюзивності. Створити її хочуть до осені, прем’єру орієнтовно готують на вересень-жовтень.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані ГО “Моя нова сім’я”

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