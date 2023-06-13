“Чотири тижні в рік живемо лавандою”. На Закарпатті відкрився сезон цвітіння лаванди

На Закарпатті ферма “Лавандова гора” минулими вихідними відкрила сезон. Приїжджали навіть із Сум, але багато хто чекає, щоб рослина зацвіла буйніше, розповів Varosh власник ферми Юрій Качур.

З його слів, на фермі в понад 10 га за рік з’явились певні новинки, як-от до 20 варіантів косметичної олії, додалося кілька нових цікавих фотозон, добудували туалет.

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— Впродовж року ми висадили майже гектар нових кущів молоденької лаванди, вона на сусідньому полі, — розповів фермер. — А крім того в нас цього року вперше зацвів молодий жасмин. Пахощі кружляють неймовірні, квіти його входять в один із чаїв, які ми виготовляємо.

“Очікуємо на нормальну погоду”

На невеликій, у півгектара фермі “Лавандове поле” в селі Тарнівці сезон поки не відкривали. Власниця ферми, Катерина Копинець, розповіла Varosh: чекають, поки випогодиться та припиняться дощі.

— Чотири тижні в рік живемо лавандою, тому стараємося, щоб усе було добре, — сказала вона. — Лаванді потрібен і дощ, і сонце, але всього в міру: щоб дощ полив, а сонце, щоб квітка набралася ефірних олій. Чим більше сонячних днів за період цвітіння лаванди, тим краща олія виходить в кінці її цвітіння — і по якості, і по аромату, і по властивостям.

На фермі варять лавандовий сироп, варення, джеми з додаванням фруктів. На думку жінки, найбільш вдало поєднується лаванда з полуницею, абрикосом, малиною та яфиною. Чи робитимуть х цього року — теж залежить від погоди. Торік на фермі готували ще й лавандовий мед, який за смаком не був подібний до жодного іншого.

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— В сезон цвітіння приїжджає сюди моя компаньйонка з вуликами і поки цвіте лаванда, бджоли збирають з неї нектар. Його виходить зрештою небагато, але люди його бронюють ще в сезон цвітіння, — розповіла Катерина Копинеь.

Ферма відкриється для відвідин з першими сонячними днями.

Varosh

Фото зі сторінки “Лавандової гори” у Фейсбуці

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