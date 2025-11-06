Чотири дерева з Закарпаття змагаються у нацвідборі конкурсу “Європейське дерево року”: як проголосувати

До кінця листопада триває національне голосування за претендентів на участь у конкурсі “Європейське дерево року”.

Цьогоріч серед 19 номінантів – одразу 4 дерева з Закарпаття: тис у гуцульському селі Костилівка, столітні лери (модрини) в урочищі Бойківець (Ясінянська громада), ґінко дволопатеве з ботанічного саду УжНУ та секвої-карпатські велетні у селі Луг.

Як розповіла у коментарі Varosh екологиня громадської організації «Екосфера» Оксана Станкевич-Волосянчук, така активність регіону – рекордна.

– Ще ніколи не було стільки закарпатських дерев у національному відборі. Ми маємо чимало унікальних дерев і в Ужгороді, і по області, але цікавість до конкурсу така висока лише цього року. Бачимо, що громади активізовуються, і це тішить, – розповіла пані Оксана.

Як обирають дерево року

Конкурс проходить у два етапи: восени – національний відбір, під час якого визначають одне дерево-переможець. Номінувати дерево може будь-яка громада чи навіть невелика група мешканців – від міської ради до кількох родин або вулиці. Вони заповнюють анкету, описують історію та надають фото. Вік чи статус природної пам’ятки не є головними критеріями. Найважливіше – символічна цінність для громади.

Дерево-переможець національного етапу представляє Україну в Європі. Для нього готують короткий англомовний опис і проморолик. Фінал європейського конкурсу проходить у Брюсселі, де під час урочистої церемонії оголошують переможця.

– Це вже престижний конкурс, про який знають навіть у Єврокомісії. Церемонія нагородження проходить у Брюсселі: як символічний жест єднання і сигнал, що ми всі – одна європейська сім’я, – пояснює екологиня.

Якщо дерево здобуває перемогу на континентальному рівні, громада отримує можливість популяризувати свій регіон і залучати увагу донорів. Адже, пояснює пані Оксана, про громаду, чиє дерево перемогло, дізнаються й чують у Європі.

– Це можна використати для розвитку туризму, залучення грантів, створення маршрутів. Наприклад, в Івано-Франківську після участі їхнього дерева міська влада розробила туристичний маршрут по цінних вікових деревах міста, – каже екологиня.

Конкурс “Європейське дерево року”

Міжнародний конкурс “Європейське дерево року” проводиться вже понад 10 років. Започаткувала його у Чехії організація “Фонд партнерства”. Спершу конкурс проводився лише на національному рівні, а згодом переріс у масштабний європейський проєкт, у якому нині беруть участь десятки країн.

Україна приєдналася до конкурсу у 2022 році. З того часу його українську частину адмініструє “Екосфера”. Вперше у 2022 році Україну на європейському конкурсі представляла понад 220-річна яблуня-колонія з Сумщини, яка посіла третє місце на європейському рівні.

– Це був ще один гарний привід нагадати в Європі про Україну. Про наше дерево зняли відеоролик, його показували на церемонії, і це був дуже теплий момент, – згадує екологиня.

Наступного року національним переможцем став тисячолітній дуб зі Львівщини, а у 2023-му – робінія псевдоакація з Івано-Франківська. Тепер – рекордно велика кількість заявок і зростаюча активність громад.

Як проголосувати

Голосування за «Національне дерево року» триває до кінця листопада. Кожен може обрати лише одне дерево. Переможця оголосять у грудні – саме він представить Україну на європейському етапі, що стартує у лютому 2026 року.

Віддати свій голос можна за посиланням.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка ГО “Екосфера”

