Чому закарпатцям не варто копіювати французів

“Червене вино” в Мукачеві є найстарішим винним фестивалем Закарпаття,

проводять його в місті вже 26 років поспіль. На фест традиційно

з’їжджаються закарпатські винороби, в межах фесту проводять конкурс на

краще вино року та кращого винороба – цьогоріч їх на фестивалі мало,

всього 22 – проти понад чотирьох десятків, як зазвичай.

Ціни на фесті – допандемічні

Переважна більшість виноробів на фесті представляють Мукачівщину,

відтак, фестиваль отримав виразний локальний відтінок. Через пандемію

обмежили вхід – пускають тільки з сертифікатами вакцинації чи

негативними тестами, вхід до парку, де розгорнули фестивальне містечко,

теж обмежений, відмовилися і від вечірньої концертної програми на

великій сцені, аби уникнути скупчень.

Відтак, люди на фестивалі дегустують та купують вина, частуються на

фудкорті: тут пропонують традиційну закарпатську та вуличну кухню,

угорську випічку кюртош-колач. До слова, фестивальні ціни залишилися

на рівні допандемічних: за погарчик вина на фесті заплатите від 20

гривень, за літр – від 100-150 гривень за пляшку.

“Батько брав участь у першому Червеному вині, для нас це –

традиція”

Мукачівський винороб Іван Муха – перший, з ким розмовляємо у

фестивальному містечку. Він із Мукачева, має свій виноградник,

дегустаційну залу, виробляють 20 тисяч літрів вина. Батько Івана бере

участь у фестивалі із першого року його існування. Зараз справу

продовжує син.

“Фестиваль – це добра традиція, це перш за все спілкуватися з людьми. Це

для душі, от людина зробила вино і хоче поділитися своїм трудом, хоче,

щоб її роботу оцінили, сказали, чи смачно і що саме смачно. Цікаво, що

журі скаже на вина. Цікаво спробувати вино у колег. Тому я тут”, – каже

Іван Муха.

Винороб зазначає, що минулий рік без фестивалів був незвичним.

“Добре, що зараз це все потроху повертається, на Закарпатті мають бути

винні фестивалі – бо це такий варіант спілкування за вином, який нічим не

замінити”, – каже винороб Муха.

“Нас ще в листопаді питали, чи будемо на “Червеному вині”

Заходимо до будиночку одного із аксакалів “Червеного вина” Василя

Анталовського з Бобовищ. Винороба немає, поїхав додому грітися – все

ж, -6 морозу надворі. В будиночку силує людей вином донька

Анталовського пані Марина. Каже, що навіть не думали про те, аби не

брати участь у фестивалі, коли оголосили про те, що він таки буде в

Мукачеві.

“До нас телефонували клієнти із Мукачева, інших куточків області, з

інших регіонів щодо нашої участі у “Червеному вині” ще у листопаді.

Добре, що зробили фестиваль, хоча й пандемія. Людям треба мати

віддушину і свято, поспілкуватися за погарчиком вина, зібратися

поговорити, поколядувати, посміятися”, – каже донька винороба.

За її словами, минулий 2021 рік був добрий для вина.

“У нас ідеально вийшло Каберне, Мерло, “Променисте” дуже хороше,

“Чорний принц” – авторські вина батька. “Букет Мартина”, “Сяйво”,

“Троянда Закарпаття” – трамінер цьогоріч мав дуже гарні показники, але

вино “Троянда Закарпаття” ще доходить вдома у підвалі, на фестиваль ми

його не взяли. Загалом на фестиваль ми привезли 21 вино, на конкурс

здали шість вин – сухі та одне напівсолодке,” – каже пані Марина.

“Видно, що люди заскучилися”

Винороб Михайло Черепаня зі свого боку відзначає, що головне

враження від фестивалю – те, що “люди заскучилися”.

“І ми, винороби, заскучилися за людьми, і вони за нами. Це дуже добре, бо

це створює атмосферу фестивалю – люди всі усміхнені, всім весело,

гарний настрій. І мороз не відчувається. Я тут заряджаються позитивною

енергією від цього дійства”, – каже винороб.

Винороб виготовляє 15 тисяч літрів вина, виноград закуповує на

Берегівщині та в Завидові. У фестивалі брав участь раніше, показує

призову “бронзу” з 2019 року за каберне та “срібло” за совіньйон.

Цьогоріч, каже, вражає клієнтів і журі ігристим.

“З нового у нас ігристе – робимо його вже два роки, із мускатних сортів, є

купажні білі сорти. Беруть дуже! Як правило, чоловіки жонам”, – каже

Черепаня.

“Більше просять на фестивалі сухих вин, це по-європейськи”

Винороб з Дерцена (це угорське село, що нині входить до складу

Мукачівської тергромади) Руслан Орос вже вісім років бере участь у

фестивалі.

“Це – традиція, яку не хочеться порушувати. Крім того, останні 4-5 років

підряд я був зі своїми винами на сцені між переможцями і цього року

також маю хороші вина, наприклад, Цитрон Магарача, цікаво, що на них

скаже професійне журі. Ну і багато гостей, клієнтів, які мене шукають на

фестивалі і хочуть бачити, дзвонять заздалегідь. Тому я тут ще й заради

них. Цього року так склалося, що з угорських виноробів Берегівщини

жоден не бере участь в мукачівському фестивалі – може, пандемія

вплинула, може, морози (для вина такі погодні умови дуже некорисні).

Тому я як угорський винороб із Мукачівського району вирішив підтримати

фестиваль”, – каже Руслан Орос.

Винороб також відмічає, що на фестивалі змінився попит на вина.

“Раніше усі запитували і найбільше продавалося солодких та

напівсолодких вин. У співвідношенні до сухих це було 70% на 30%. Зараз

ситуація змінилася до 50-50%, більше просять сухих вин, особливо

молодь. Це дуже правильно, бо в Європі п’ють переважно сухі вина. Це

говорить, що й у нас формується культура вина”, – каже Орос.

“Закарпатським виноробам треба повертатися до сортів-автохтонів”

Винороб Олександр Гарновдій із Середнього (винна мануфактура

Штифко) вражає на фестивалі винами із місцевих сортів. У нього на

прилавку білі вина Іршаї, Черсегі, Мулер Тургау.

“Я цьогоріч на фестивалі помітив одну штуку: ті винороби, що ставлять

собі за мету робити якісне вино, конкурентноздатне, що прагнуть до

цивілізованої форми роботи в дегустаційних залах, що хочуть працювати в

юридичній площині – їх практично на фестивалі нема. Це не погано і не

добре, я вважаю, що це форма руху уперед. Ті винороби вже пройшли

рівень фестивалю і їм робити тут нічого. Але є інші, яким зручний і

комфортний фестивальний варіант. І це має жити. Можливо, цей фест

узагалі треба переформатувати і залишити його для початківців, для

аматорів виноробства, не мучити їх конкурсами і дегустаціями. Залишити

цей фестивальний варіант і хай до складу фестивальної комісії входять

самі ж винороби, колегіально оцінюють один одного. Адже дуже багато

відвідувачів фестивалю не вимагають дорогих вин високої якості. Це

нормально. Це також ринок”, – відзначає Гарновдій.

“Щодо традиційних сортів я теж маю свою думку — вважаю, що

закарпатцям не варто гнатися за французами і робити мерло чи совіньйон,

бо ми все рівно за ними не вженемося, французькі вина із французьких

сортів — це еталон, це класика. У нас має бути інша сортова база, адже у

нас на Закарпатті є своя класика. Друге діло, що вона забута”, – акцентує

Гарновдій.

Він каже, що в нашому краї робили класні вина до 20-30 років ХХ

століття.

“Європейське виноробство знищила філоксера наприкінці ХІХ століття, до

нас вона дійшла у 20х роках – тоді на Закарпатті була масово замінена

сортова база, а далі пішла масово ізабела. Радянський час не приніс чогось

доброго у виноробство краю, оадянське виноробство народило на

Закарпатті один шедевр – “Троянду Закарпаття”, це треба відзначити, але

це й усе. Нам тепер треба відмотати картинку на 120 років назад,

розібратися у винах-автохтонах і сортах-аборигенах, розібратися у

селекційній науці ХХ століття і стояти на цьому, не копіюючи Францію та

Італію”, – каже Олександр Гарновдій.

Винороб розповідає про сорти, з яких він робить свої вина.

“Свого часу в Чехословаччині селекціонували цікавий сорт Ґрон, хочу

посадити його у себе. Також маю цікавий сорт Блау Бургунде – це

німецький клон Піно Нуара, районований до наших умов, не просто копія

француза. Цікаво працювати також із сортами Цвайгельт, Харшлевелю,

Мюлер Тургау”, – розповідає Гарновдій.

Винороб каже, що зараз він свої сорти, з якими хоче працювати надалі,

розширюючи виноградник, віддав науковцям на біологічний факультет

УжНУ – хай, мовляв, подивляться за ними, а вже тоді садитиме ці сорти на

винограднику.

“Це такий мій специфічний шлях. Не заохочую до нього інших виноробів,

але мені цікаво ним іти, і такий варіант може бути непоганим поштовхом

до розвитку Закарпаття”, – каже власник “Винної мануфактури Штифко”.

Тетяна Когутич, для Varosh

Фото автора