Чому закарпатцям не варто копіювати французів

“Червене вино” в Мукачеві є найстарішим винним фестивалем Закарпаття,
проводять його в місті вже 26 років поспіль. На фест традиційно
з’їжджаються закарпатські винороби, в межах фесту проводять конкурс на
краще вино року та кращого винороба – цьогоріч їх на фестивалі мало,
всього 22 – проти понад чотирьох десятків, як зазвичай.
Переважна більшість виноробів на фесті представляють Мукачівщину,
відтак, фестиваль отримав виразний локальний відтінок. Через пандемію
обмежили вхід – пускають тільки з сертифікатами вакцинації чи
негативними тестами, вхід до парку, де розгорнули фестивальне містечко,
теж обмежений, відмовилися і від вечірньої концертної програми на
великій сцені, аби уникнути скупчень.
Відтак, люди на фестивалі дегустують та купують вина, частуються на
фудкорті: тут пропонують традиційну закарпатську та вуличну кухню,
угорську випічку кюртош-колач. До слова, фестивальні ціни залишилися
на рівні допандемічних: за погарчик вина на фесті заплатите від 20
гривень, за літр – від 100-150 гривень за пляшку.
Мукачівський винороб Іван Муха – перший, з ким розмовляємо у
фестивальному містечку. Він із Мукачева, має свій виноградник,
дегустаційну залу, виробляють 20 тисяч літрів вина. Батько Івана бере
участь у фестивалі із першого року його існування. Зараз справу
продовжує син.
“Фестиваль – це добра традиція, це перш за все спілкуватися з людьми. Це
для душі, от людина зробила вино і хоче поділитися своїм трудом, хоче,
щоб її роботу оцінили, сказали, чи смачно і що саме смачно. Цікаво, що
журі скаже на вина. Цікаво спробувати вино у колег. Тому я тут”, – каже
Іван Муха.
Винороб зазначає, що минулий рік без фестивалів був незвичним.
“Добре, що зараз це все потроху повертається, на Закарпатті мають бути
винні фестивалі – бо це такий варіант спілкування за вином, який нічим не
замінити”, – каже винороб Муха.
Заходимо до будиночку одного із аксакалів “Червеного вина” Василя
Анталовського з Бобовищ. Винороба немає, поїхав додому грітися – все
ж, -6 морозу надворі. В будиночку силує людей вином донька
Анталовського пані Марина. Каже, що навіть не думали про те, аби не
брати участь у фестивалі, коли оголосили про те, що він таки буде в
Мукачеві.
“До нас телефонували клієнти із Мукачева, інших куточків області, з
інших регіонів щодо нашої участі у “Червеному вині” ще у листопаді.
Добре, що зробили фестиваль, хоча й пандемія. Людям треба мати
віддушину і свято, поспілкуватися за погарчиком вина, зібратися
поговорити, поколядувати, посміятися”, – каже донька винороба.
За її словами, минулий 2021 рік був добрий для вина.
“У нас ідеально вийшло Каберне, Мерло, “Променисте” дуже хороше,
“Чорний принц” – авторські вина батька. “Букет Мартина”, “Сяйво”,
“Троянда Закарпаття” – трамінер цьогоріч мав дуже гарні показники, але
вино “Троянда Закарпаття” ще доходить вдома у підвалі, на фестиваль ми
його не взяли. Загалом на фестиваль ми привезли 21 вино, на конкурс
здали шість вин – сухі та одне напівсолодке,” – каже пані Марина.
Винороб Михайло Черепаня зі свого боку відзначає, що головне
враження від фестивалю – те, що “люди заскучилися”.
“І ми, винороби, заскучилися за людьми, і вони за нами. Це дуже добре, бо
це створює атмосферу фестивалю – люди всі усміхнені, всім весело,
гарний настрій. І мороз не відчувається. Я тут заряджаються позитивною
енергією від цього дійства”, – каже винороб.
Винороб виготовляє 15 тисяч літрів вина, виноград закуповує на
Берегівщині та в Завидові. У фестивалі брав участь раніше, показує
призову “бронзу” з 2019 року за каберне та “срібло” за совіньйон.
Цьогоріч, каже, вражає клієнтів і журі ігристим.
“З нового у нас ігристе – робимо його вже два роки, із мускатних сортів, є
купажні білі сорти. Беруть дуже! Як правило, чоловіки жонам”, – каже
Черепаня.
Винороб з Дерцена (це угорське село, що нині входить до складу
Мукачівської тергромади) Руслан Орос вже вісім років бере участь у
фестивалі.
“Це – традиція, яку не хочеться порушувати. Крім того, останні 4-5 років
підряд я був зі своїми винами на сцені між переможцями і цього року
також маю хороші вина, наприклад, Цитрон Магарача, цікаво, що на них
скаже професійне журі. Ну і багато гостей, клієнтів, які мене шукають на
фестивалі і хочуть бачити, дзвонять заздалегідь. Тому я тут ще й заради
них. Цього року так склалося, що з угорських виноробів Берегівщини
жоден не бере участь в мукачівському фестивалі – може, пандемія
вплинула, може, морози (для вина такі погодні умови дуже некорисні).
Тому я як угорський винороб із Мукачівського району вирішив підтримати
фестиваль”, – каже Руслан Орос.
Винороб також відмічає, що на фестивалі змінився попит на вина.
“Раніше усі запитували і найбільше продавалося солодких та
напівсолодких вин. У співвідношенні до сухих це було 70% на 30%. Зараз
ситуація змінилася до 50-50%, більше просять сухих вин, особливо
молодь. Це дуже правильно, бо в Європі п’ють переважно сухі вина. Це
говорить, що й у нас формується культура вина”, – каже Орос.
Винороб Олександр Гарновдій із Середнього (винна мануфактура
Штифко) вражає на фестивалі винами із місцевих сортів. У нього на
прилавку білі вина Іршаї, Черсегі, Мулер Тургау.
“Я цьогоріч на фестивалі помітив одну штуку: ті винороби, що ставлять
собі за мету робити якісне вино, конкурентноздатне, що прагнуть до
цивілізованої форми роботи в дегустаційних залах, що хочуть працювати в
юридичній площині – їх практично на фестивалі нема. Це не погано і не
добре, я вважаю, що це форма руху уперед. Ті винороби вже пройшли
рівень фестивалю і їм робити тут нічого. Але є інші, яким зручний і
комфортний фестивальний варіант. І це має жити. Можливо, цей фест
узагалі треба переформатувати і залишити його для початківців, для
аматорів виноробства, не мучити їх конкурсами і дегустаціями. Залишити
цей фестивальний варіант і хай до складу фестивальної комісії входять
самі ж винороби, колегіально оцінюють один одного. Адже дуже багато
відвідувачів фестивалю не вимагають дорогих вин високої якості. Це
нормально. Це також ринок”, – відзначає Гарновдій.
“Щодо традиційних сортів я теж маю свою думку — вважаю, що
закарпатцям не варто гнатися за французами і робити мерло чи совіньйон,
бо ми все рівно за ними не вженемося, французькі вина із французьких
сортів — це еталон, це класика. У нас має бути інша сортова база, адже у
нас на Закарпатті є своя класика. Друге діло, що вона забута”, – акцентує
Гарновдій.
Він каже, що в нашому краї робили класні вина до 20-30 років ХХ
століття.
“Європейське виноробство знищила філоксера наприкінці ХІХ століття, до
нас вона дійшла у 20х роках – тоді на Закарпатті була масово замінена
сортова база, а далі пішла масово ізабела. Радянський час не приніс чогось
доброго у виноробство краю, оадянське виноробство народило на
Закарпатті один шедевр – “Троянду Закарпаття”, це треба відзначити, але
це й усе. Нам тепер треба відмотати картинку на 120 років назад,
розібратися у винах-автохтонах і сортах-аборигенах, розібратися у
селекційній науці ХХ століття і стояти на цьому, не копіюючи Францію та
Італію”, – каже Олександр Гарновдій.
Винороб розповідає про сорти, з яких він робить свої вина.
“Свого часу в Чехословаччині селекціонували цікавий сорт Ґрон, хочу
посадити його у себе. Також маю цікавий сорт Блау Бургунде – це
німецький клон Піно Нуара, районований до наших умов, не просто копія
француза. Цікаво працювати також із сортами Цвайгельт, Харшлевелю,
Мюлер Тургау”, – розповідає Гарновдій.
Винороб каже, що зараз він свої сорти, з якими хоче працювати надалі,
розширюючи виноградник, віддав науковцям на біологічний факультет
УжНУ – хай, мовляв, подивляться за ними, а вже тоді садитиме ці сорти на
винограднику.
“Це такий мій специфічний шлях. Не заохочую до нього інших виноробів,
але мені цікаво ним іти, і такий варіант може бути непоганим поштовхом
до розвитку Закарпаття”, – каже власник “Винної мануфактури Штифко”.
Тетяна Когутич, для Varosh
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