Мешканці Ужгорода підписують петицію до міської ради, в якій просять запровадити в місті обов’язкову щоденну хвилину мовчання.

Як відомо, в Україні щоденно о 9:00 хвилиною мовчання згадують загиблих внаслідок російсько-української війни військовослужбовців та цивільних людей.

Загальнонаціональна хвилина мовчання встановлена в Україні відповідно до п. 2 Указу Президента України «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» від 16.03.2022 №143/2022.

Однак, в Ужгороді на четвертий рік повномасштабного вторгнення хвилина мовчання досі не реалізована, відзначають автори петиції.

«Вважаємо несправедливим, що Ужгород, як місто, яке з початку повномасштабного вторгнення, стало надійним тилом для українців, досі не навчилося вшановувати памʼять людей, завдяки яким ми можемо продовжувати свою життєдіяльність», – йдеться у петиції.

Підписанти петиції просять міськраду врахувати досвід впровадження хвилин мовчання в інших містах і впровадити його в Ужгороді – через системи оповіщення, встановлені для оголошення повітряних тривог.

Як запровадити обов’язкову хвилину мовчання: пропозиції

Для того, щоб містяни могли синхронно з усією Україною вшановування полеглих та загиблих внаслідок війни, авторка петиції Олександра Голубока пропонує:

під час Всеукраїнської хвилини мовчання щоденно о 9:00 годині зупиняти рух (міського, комунального, приватного транспорту);

надіслати офіційні листи керівництву вокзалів, власникам ринків, торгівельних мереж і приватних підприємств з пропозицією зупиняти діяльність на цей час;

організувати оголошення з гучномовців про початок хвилини мовчання з подальшим звучанням метронома в знак поваги та солідарності з усією країною.

«Це рішення — найменше, що ми можемо зробити, щоб віддати шану загиблим, які віддали своє життя за свободу та незалежність України», – йдеться у петиції.

Збір підписів під петицією триватиме до 5 травня.

Станом на зараз її підписало 164 людини із 250 необхідних для розгляду.

Як повідомляв Varosh, 12 березня виконком Ужгородської міської ради ухвалив рішення про запровадження хвилини мовчання у місті. Однак згадане рішення носило рекомендаційний характер.

Як засвідчило раніше дослідження, яке провели студенти УАЛ в Ужгороді, лише 58% працівників кав’ярень у місті дотримуються всеукраїнської хвилини мовчання.

Першим містом на Закарпатті, яке запровадило обов’язкову хвилину мовчання, стало Мукачево.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Анни Семенюк

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