Чому не варто відкладати ортодонтичні процедури, якщо в них є потреба: досвід «Натадент»

Бездоганно рівні та здорові зуби – не лише естетична потреба, але й вимога здорового організму, адже через нерівність зуби важко піддаються гігієнічним процедурам та мають вищий ризик розвитку карієсу. Також нерівний зубний ряд може бути причиною головного болю, болю в шиї, плечового суглоба і навіть спини.

– Ми розуміємо потребу у гарній усмішці та бездоганно рівних зубах, тому у своїй роботі застосовуємо новітні методи сучасної ортодонтії та якісну ортодонтичну продукцію популярних світових марок. Ортодонтія – це не просто лікування, це величезний досвід, бездоганне розуміння механіки руху зубів, їхньої правильної роботи і функції кожного зуба, відзначають в ортодонтичному центрі стоматології «Натадент».

Перевагами ортодонтичного лікування в клініці безумовно є наявність таких невід’ємних напрямів як терапевтичне лікування; хірургія (пластика вуздечок губи, язика, видалення зубів будь-якої складності); медикаментозний сон за потреби; сучасна КТ-діагностика.

– Наші фахівці використовують КТ-діагностику перед лікуванням для складання точного та правильного плану лікування. А КТ після процедур дає змогу оцінити результат та прогрес ортодонтичного лікування як дорослого, так і дитини, – кажуть у «Натадент».

Тут допомагають позбутися від вроджених та набутих дефектів ротової порожнини, таких як:

неправильно сформований прикус;

естетичні дефекти зубного ряду;

виражені порушення пропорційності обличчя, зокрема щелепної частини;

ускладнення жувальної функції;

деформація мовного апарату.

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