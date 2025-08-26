Чоловікам віком 18-22 років дозволили виїзд за кордон. Що відомо

Кабінет міністрів сьогодні оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану, — написала у своєму телеграм-каналі премєр-міністерка Юлія Свириденко. Йдеться про всіх українців відповідного віку.

“Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови“, — додала вона.

Що передувало рішенню

Можливість дозволити чоловікам 18-24 років виїзд за кордон розглядали в Раді ще місяць тому. До цього часу це було можливо для чоловіків не мобілізаційного віку або тим, які мають підстави для виїзду: хвороба чи відрядження.

“Від 18 до 25 років — це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми повинні знайти механізм, щоб дати їм можливість реалізуватися у цих правах“, — цитує спікера парламенту Руслана Стефанчука Суспільне. Йдеться про право на освіту, роботу або возз’єднання з родиною за межами України.

25 серпня в парламенті зареєстрували законопроєкт, який може дозволити чоловікам віком 18-24 роки виїжджати за кордон. А ще раніше до Верховної Ради внесли законопроєкт , який містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Володимир Зеленський розповів, що всі деталі щодо цього погоджено з військовим командуванням, тож найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram