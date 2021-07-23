Чоловічий жилет: нова ера форменого одягу

Напевно, кожен розглядає цю категорію верхнього одягу виключно, як зимову або ж як складову костюма трійки. Квапимося роповісти про чоловічий жилет, який підкорив світові подіуми, а як наслідок і вулиці головних модних столиць. Гадаємо, ви бачили жилет з технічної тканини з великою кількістю масивних настрочних кишень, у яких зручно зберігати найчастіше використовувані інструменти для швидкого доступу до них. А також, ви неодноразово могли спостерігати за рибалкою, який смиренно сидить в очікуванні улову саме в такому виробі.

Ще у 2020-му знаменитий американський реп-виконавець Tyler, the Creator запропонував цей виріб у комбінації з літніми сорочками з коротким рукавом, замшевими кедами та його улюбленими панамами, які він не знімає круглий рік. Виглядає це вкрай сміливо, стильно і функціональності такому аутфіту не позичати. Ви можете помістити в кишені мобільний телефон, картки, ключі, готівку та інші речі першої необхідності. Проте, якщо ви з тих хлопців, чий мінімальний набір складає значно більше позицій — прихопіть із собою бананку або ж сумку через плече.

Звичайно, це не єдиний актуальний елемент гардеробу — джинсові варіанти у фасоні оверсайз також користуються неабияким попитом, особливо серед шанувальників стилю гранж. Елементи деструкції, необроблені зрізи деталей, набризки фарби контрастних кольорів, тощо — це саме те, що виграшно доповнить лук в цьому стилі.

Трикотажні худі без рукавів — чудовий вибір для створення стрітових ансамблів. Футболка з широким рукавом до ліктів, джинси, джогери або ж шорти вільного крою стануть правильними компаньонами. Такі образи ви запросто можете зустріти на тусовках трендхантерів та й просто на вулицях міста.

Щодо демісезонних та зимових варіантів, тут все інтуїтивно зрозуміло. Вони створені, аби зігрівати та не обмежувати мобільність під час використання. Радимо звернути увагу на тонкі пухові або ж об’ємні синтипонові моделі. Перші стануть правильним доповненням для традиційно класичних костюмів, другі — для створення стрітстайл аутфітів.

Звичайно ж, пам’ятаємо і про стримані, приталені костюмні версії, які будуть пригідними для зустрічей або ж важливих подій на кшталт весілля. Тут ви вже маєте керуватися власними вподобаннями та звернути особливу увагу на посадку.

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