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Новини

Чоловічий жилет: нова ера форменого одягу

23 Липня 2021 10

Напевно, кожен розглядає цю категорію верхнього одягу виключно, як зимову або ж як складову костюма трійки. Квапимося роповісти про чоловічий жилет, який підкорив світові подіуми, а як наслідок і вулиці головних модних столиць. Гадаємо, ви бачили жилет з технічної тканини з великою кількістю масивних настрочних кишень, у яких зручно зберігати найчастіше використовувані інструменти для швидкого доступу до них. А також, ви неодноразово могли спостерігати за рибалкою, який смиренно сидить в очікуванні улову саме в такому виробі.

Ще у 2020-му знаменитий американський реп-виконавець Tyler, the Creator запропонував цей виріб у комбінації з літніми сорочками з коротким рукавом, замшевими кедами та його улюбленими панамами, які він не знімає круглий рік. Виглядає це вкрай сміливо, стильно і функціональності такому аутфіту не позичати. Ви можете помістити в кишені мобільний телефон, картки, ключі, готівку та інші речі першої необхідності. Проте, якщо ви з тих хлопців, чий мінімальний набір складає значно більше позицій — прихопіть із собою бананку або ж сумку через плече.

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Звичайно, це не єдиний актуальний елемент гардеробу — джинсові варіанти у фасоні оверсайз також користуються неабияким попитом, особливо серед шанувальників стилю гранж. Елементи деструкції, необроблені зрізи деталей, набризки фарби контрастних кольорів, тощо — це саме те, що виграшно доповнить лук в цьому стилі.

Трикотажні худі без рукавів — чудовий вибір для створення стрітових ансамблів. Футболка з широким рукавом до ліктів, джинси, джогери або ж шорти вільного крою стануть правильними компаньонами. Такі образи ви запросто можете зустріти на тусовках трендхантерів та й просто на вулицях міста.

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Щодо демісезонних та зимових варіантів, тут все інтуїтивно зрозуміло. Вони створені, аби зігрівати та не обмежувати мобільність під час використання. Радимо звернути увагу на тонкі пухові або ж об’ємні синтипонові моделі. Перші стануть правильним доповненням для традиційно класичних костюмів, другі — для створення стрітстайл аутфітів.

Звичайно ж, пам’ятаємо і про стримані, приталені костюмні версії, які будуть пригідними для зустрічей або ж важливих подій на кшталт весілля. Тут ви вже маєте керуватися власними вподобаннями та звернути особливу увагу на посадку.

Придбати будь-яку із вищезазначених моделей можна на сайті MD-Fashion. Тут великий вибір оригінальної брендової продукції від торгових марок зі всього світу. Переходьте та переконайтеся, що жилет — це дещо більше і стильніше, ніж ви могли уявити.

На правах реклами

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# чоловічий жилет # чоловічий одяг

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