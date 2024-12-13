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Четвертий Екологічний острівець запрацював в Ужгороді

13 Грудня 2024 60

Ще один Екологічний острівець від АВЕ Ужгород звідкрили за адресою: вул. Іштвана Сечені, 33.  Він став четвертою такою локацію, де мешкнці міста зможуть організовано здавати відсортовані відходи на переробку, повідомляє Ужгородська міська рада.

На згаданий екоострівець на вул. Іштвана Сечені, 33 можна приносити не лише вторинну сировину – папір, пластик, картон, скло, алюмінієві банки, батарейки, а й великогабаритні відходи, будівельне та ремонтне сміття. Також тут є контейнер для розрізаного, помитого та сухого Tetra Pak.

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Екоострівець доповнений Реюз Центром – це шафа повторного використання. На місці працює співробітник «АВЕ Ужгород», який проконсультує відвідувачів і надасть допомогу.

Відстортовані відходи, що приноситимуть на екологічний острівець містяни, підприємство відправлятиме на переробку. Скло відправлять на Рокитнівський склозавод, ПЕТ-пляшки – на переробне підприємство у Фастів, картон і папір – на картонно-паперову фабрику у Луцьку, металобрухт – на ТОВ «Укрбрухт».

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Екоострівець наразі працюватиме в тестовому режимі:

Аналогічні екоострівці вже працюють на вулиці Адама Міцкевича, 9, на вул. Михайла Грушевського, 62 та вул. Антонія Годинки, 8.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: АВЕ Ужгород у Фейсбуці

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