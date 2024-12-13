Четвертий Екологічний острівець запрацював в Ужгороді

Ще один Екологічний острівець від АВЕ Ужгород звідкрили за адресою: вул. Іштвана Сечені, 33. Він став четвертою такою локацію, де мешкнці міста зможуть організовано здавати відсортовані відходи на переробку, повідомляє Ужгородська міська рада. «Екологічний острівець» в Ужгороді: як працює, які відходи можна здати, куди їх вивозитимуть на переробку

На згаданий екоострівець на вул. Іштвана Сечені, 33 можна приносити не лише вторинну сировину – папір, пластик, картон, скло, алюмінієві банки, батарейки, а й великогабаритні відходи, будівельне та ремонтне сміття. Також тут є контейнер для розрізаного, помитого та сухого Tetra Pak.

Екоострівець доповнений Реюз Центром – це шафа повторного використання. На місці працює співробітник «АВЕ Ужгород», який проконсультує відвідувачів і надасть допомогу.

Відстортовані відходи, що приноситимуть на екологічний острівець містяни, підприємство відправлятиме на переробку. Скло відправлять на Рокитнівський склозавод, ПЕТ-пляшки – на переробне підприємство у Фастів, картон і папір – на картонно-паперову фабрику у Луцьку, металобрухт – на ТОВ «Укрбрухт».