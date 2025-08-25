Facebook
Новини

Четверо закарпатців отримали державні відзнаки до Дня Незалежності

25 Серпня 2025 295

З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами різного ступеня 183 українців. За вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку нагороди отримали в тому числі й четверо закарпатців. Указ про нагородження №616/2025 був опублікований на сайті Президента України.

Почесне звання “Заслужений лікар України” присвоєно:

Андрашку Юрію Володимировичу — лікареві відділення лікувально-діагностичного центру підприємства «АСКЛЕПІЙ», Закарпатська область.

Юрій Андрашко

Юрій Андрашко

Юрій Андрашко: лікар у стилі «джаз»

Смоланці Івану Івановичу — завідувачеві відділу Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Міністерства охорони здоров’я України.

Смоланка Іван Іванович

Смоланка Іван Іванович

Почесне звання “Заслужений працівник фізичної культури і спорту” присвоєно:

Дьордю Вадиму Івановичу — директорові Комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу» Закарпатської обласної ради.

Дьордь Вадім Іванович Директор СДЮСШОР 683x1024

Дьордь Вадим Іванович

Козирю Андрію Андрійовичу — учителеві Ізянського закладу загальної середньої освіти I–III ступенів Хустської міської ради, Закарпатська область.

“Марафон добра”: закарпатець пробіг з Рахова до Ужгорода за тиждень, збираючи кошти на дрони (доповнено)

Андрій Козир

Козир Андрій Андрійович

Нагадаємо, торік Юрій Андрашко та Андрій Козир стали Амбасадорами Закарпаття, тобто людьми, які популяризують Закарпаття на національному й міжнародному рівнях. Загалом Закарпаття має 24 Амбасадорів.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративні

0 #
# День Незалежності України # державні нагороди # закарпатці # новини Varosh # президент України # указ

