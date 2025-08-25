З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами різного ступеня 183 українців. За вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку нагороди отримали в тому числі й четверо закарпатців. Указ про нагородження №616/2025 був опублікований на сайті Президента України.

Почесне звання “Заслужений лікар України” присвоєно:

Андрашку Юрію Володимировичу — лікареві відділення лікувально-діагностичного центру підприємства «АСКЛЕПІЙ», Закарпатська область.

Юрій Андрашко: лікар у стилі «джаз»

Смоланці Івану Івановичу — завідувачеві відділу Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Міністерства охорони здоров’я України.

Почесне звання “Заслужений працівник фізичної культури і спорту” присвоєно:

Дьордю Вадиму Івановичу — директорові Комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу» Закарпатської обласної ради.

Козирю Андрію Андрійовичу — учителеві Ізянського закладу загальної середньої освіти I–III ступенів Хустської міської ради, Закарпатська область.

"Марафон добра": закарпатець пробіг з Рахова до Ужгорода за тиждень, збираючи кошти на дрони (доповнено)

Нагадаємо, торік Юрій Андрашко та Андрій Козир стали Амбасадорами Закарпаття, тобто людьми, які популяризують Закарпаття на національному й міжнародному рівнях. Загалом Закарпаття має 24 Амбасадорів.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративні

