Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Чеська поліція спільно з СБУ викрили на Закарпатті нелегальний кол-центр, який виманював гроші в іноземців

13 Травня 2025 339

Чеські правоохоронці у співпраці зі Службою безпеки України ліквідували організоване злочинне угруповання, яке виманювало кошти у громадян Чеської Республіки та інших країн ЄС під приводом фейкових інвестицій.

Як повідомляє поліція Чеської Республіки, зловмисники шахрайського кол-центру створили фальшиві «інвестиційні платформи», де за допомогою онлайн-реклами шукали європейців, готових вкласти свої гроші. Потенційним «інвесторам» пропонували встановлення застосунку віддаленого доступу до електронного пристрою. Видурені кошти шахраї відтак переводили у криптовалюту.

Gq0xqn3woaaqfgw

Фото: поліція Чеської Республіки

Шахрайський кол-центр діяв на території Закарпаття, на 2-х поверхах будівлі, з власною серверною кімнатою, охороною, електронною системою безпеки та десятками камер.

Таким чином зловмисники виманили лише у громадян Чеської Республіки щонайменше 9 млн крон, від їхніх дій вже постраждало 37 людей. Остаточні суми видурених коштів та постраждалих будуть оцінюватися згодом.

Операція з затримання розроблялася у співпраці чеських спецслужб та СБУ впродовж 6 місяців і завершилася обшуками, які тривали з 29 квітня до 2 травня. В результаті спецоперації було затримано 70 осіб, включно із імовірними 4 організаторами. Також вилучено велику кількість доказів – сотні одиниць комунікаційного та комп’ютерного обладнання.

gal-292136
gal-292143

Чотирьом особам, яких вважають організаторами шахрайської схеми, висунуто звинувачення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Остаточні масштаби завданих збитків – кількість постраждалих з інших країн ЄС та суми, що видурили зловмисники – встановлюються в процесі вивчення й аналізу матеріалів з комп’ютерів та носіїв даних, вилучених під час обшуків.

Тривають подальші слідчі дії.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: соцмережі поліції Чеської Республіки

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # кол-центр Закарпаття # новини Varosh # шахраї Закарпаття # шахрайський кол-центр # шахрайський кол-центр Закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Сказ у кішки зафіксували в Ужгороді: на кількох вулицях ввели карантинні обмеження

Україна виступить на Євробаченні у першому півфіналі: де і коли дивитися, як голосувати

Приймання пропозицій на здобуття премії ім. Скунця триває в Ужгороді

Хакатон для покращення екологічної ситуації пройде в Ужгороді