Чеська поліція спільно з СБУ викрили на Закарпатті нелегальний кол-центр, який виманював гроші в іноземців

Чеські правоохоронці у співпраці зі Службою безпеки України ліквідували організоване злочинне угруповання, яке виманювало кошти у громадян Чеської Республіки та інших країн ЄС під приводом фейкових інвестицій.

Як повідомляє поліція Чеської Республіки, зловмисники шахрайського кол-центру створили фальшиві «інвестиційні платформи», де за допомогою онлайн-реклами шукали європейців, готових вкласти свої гроші. Потенційним «інвесторам» пропонували встановлення застосунку віддаленого доступу до електронного пристрою. Видурені кошти шахраї відтак переводили у криптовалюту.

Шахрайський кол-центр діяв на території Закарпаття, на 2-х поверхах будівлі, з власною серверною кімнатою, охороною, електронною системою безпеки та десятками камер.

Таким чином зловмисники виманили лише у громадян Чеської Республіки щонайменше 9 млн крон, від їхніх дій вже постраждало 37 людей. Остаточні суми видурених коштів та постраждалих будуть оцінюватися згодом.

Операція з затримання розроблялася у співпраці чеських спецслужб та СБУ впродовж 6 місяців і завершилася обшуками, які тривали з 29 квітня до 2 травня. В результаті спецоперації було затримано 70 осіб, включно із імовірними 4 організаторами. Також вилучено велику кількість доказів – сотні одиниць комунікаційного та комп’ютерного обладнання.

Чотирьом особам, яких вважають організаторами шахрайської схеми, висунуто звинувачення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Остаточні масштаби завданих збитків – кількість постраждалих з інших країн ЄС та суми, що видурили зловмисники – встановлюються в процесі вивчення й аналізу матеріалів з комп’ютерів та носіїв даних, вилучених під час обшуків.

Тривають подальші слідчі дії.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.