Чернігів – Рахів: Укрзалізниця запускає безпересадкові вагони

Укрзалізниця призначила безпересадкові вагони за довгоочікуваним маршрутом Чернігів – Рахів. Курсувати вони почнуть з 26-27 грудня, повідомляють в Товаристві.

З Рахова ваони почнуть курсувати з 26 грудня по 7 січня – раз на 4 дні, далі – через день. З Чернігова: з 27 грудня по 8 січня – раз на 4 дні, далі – через день.

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Рахів — Чернігів: відправлення з Рахова у складі поїзда №144/143 Рахів – Суми о 9:55, прибуття до Чернігова у складі поїзда №142/141 Івано-Франківськ – Чернігів о 7:20.

Чернігів — Рахів: відправлення з Чернігова у складі поїзда №141/142 Чернігів – Івано-Франківськ о 21:14, прибуття до Рахова у складі поїзда №143/144 Суми – Рахів о 18:10.

Продаж квитків уже відкрито в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в інших каналах.

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Зоряна Попович, Varosh

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