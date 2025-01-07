Чергову новобудову замість парку хочуть звести в Малому Ґалаґові

Ужгородців запрошують на повторне засідання Комісії щодо звернення мешканців однієї з багатоповерхівок на вулиці Митній. Там на частині парку між будинками по вул. Гойди, 24 та по вул. Митна, 17 хочуть побудувати будівлю, знісши при цьому дитячий майданчик у парку. Ця територія належить до історичного центру міста — Малого Ґалаґова.

На ділянці вже почали зрубувати здорові дерева. Мешканці цих будинків звернулися по допомогу до депутата міської ради, юриста та нині військовослужбовця Олександра Волосянського з проханням захистити їхній двір.

“На місці приватного будинку по вул. Митна, 15 забудовник хоче збудувати багатоповерхівку, — пояснює депутат. — Але, замість того, щоб зробити в’їзд до неї з Митної, він вирішив облаштувати його з вул. Гойди – через подвір’я двох багатоповерхівок. Для цього логічно було б облаштувати заїзд в вул. Митної. Але він вирішив зробити заїзд з вул. Гойди. Забудовник вирубав дерева і зніс гаражі та паркан в їхньому дворі і пригнав техніку, щоб знищити зелену зону і зробити заїзд. Люди вийшли на мене і я, в свою чергу, передзвонив керівникам управління архітектури, земельного відділу і муніципальної поліції з проханням першочергово зайнятись цією проблемою”.

Зі слів Олександра Волосянського, ще в червні депутати міськради проголосували за те, щоб дати дозвіл забудовнику на початок будівництва та проведення до неї дороги. Згодом, після звернення військовослужбовця, працівники муніципальної поліції виїхали на місце і, вивчивши ситуацію, виписали забудовнику припис про припинення будівельних робіт з облаштування проїзду до будмайданчику без дозволів, які він повинен був ще оформити після рішення депутатів надати йому сервітут. Перше засідання Комісії щодо цього звернення відбулось 3 січня. Повторне засідання Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності з приводу колективного звернення мешканців житлових будинків по вул. Гойди, 24 та по вул. Митна, 17 відбудеться в п’ятницю, 10 січня, о 10:00 у приміщенні управління ДАБК за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, І поверх. Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh. Зоряна Попович, Varosh Фото: зі сторінок Олександра Волосянського у фейсбуці Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram

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