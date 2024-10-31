Чергова забудова в історичному центрі Ужгорода: містян кличуть на громадське обговорення

Громадське обговорення містобудівної документації, що передбачатиме появу на вул. Довженка нової кількаповерхової будівлі, відбудеться у п’ятницю, 1 листопада.

Ужгородська міська рада оголосила про проведення громадського обговорення містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вулицями Олександра Довженка, Івана Крилова, набережної Незалежності, вулицею Братів Бращайків» та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Як ідеться в повідомленні міської ради, містобудівну документацію розробляли з метою, зокрема, «забезпечення комплексності забудови території» і «визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок».

Тим часом на сторінці спільноти Save Uzhhorod, що відслідковує стан охорони культурної спадщини в Ужгороді, розповіли про те, чим зумовлено проведення громадського обговорення.

Так, затвердження проєкту містобудівної документації є одним із кроків до будівництва нової висотної будівлі в історичному ареалі Ужгорода та кварталі Малий Ґалаґов, який претендував на внесення до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Історія довкола цього будівництва розпочалася ще у 2019 році, коли ужгородські депутати на сесії своїм рішенням дозволили викуп котельні в центрі Ужгорода по вул. Довженка, 5 (напроти СБУ). Пізніше спільнота Save Uzhhorod з’ясувала, що за цим рішенням стоять інтереси чинного мера Ужгорода Богдана Андріїва, і земельну ділянку насправді у такий спосіб оформили на так званого «піджака».

Нині ж, коли розроблено містобудівну документацію, в разі її затвердження після громадських обговорень на згаданій ділянці по вул. Довженка має розпочатися зведення споруди, що порушує всі встановлені архітектурно-планувальні та композиційні правила історичного середовища району Малий Ґалаґов, попереджає Save Uzhhorod.

Громадське обговорення містобудівної документації щодо зведення нової висотної будівлі по вул. Довженка відбудеться завтра, 1 листопада, о 13:00 у приміщенні Ужгородської міської ради за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3, каб. 105.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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