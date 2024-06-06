Через зіткнення потягів у Чехії затримується поїзд Прага-Чоп

Уночі 6 червня у Чеському Пардубіце пасажирський поїзд Прага-Кошиці чеського залізничного оператора RegioJet, що прямує до Чопа, зіткнувся із вантажним потягом.

Як повідомляє чеське видання Idnes, внаслідок аварії загинуло 4 людей, ще 27 перебувають у лікарнях.

В Укрзалізниці повідомили, що вагони, у яких пересуваються пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда.

«За попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає. Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються», – інформують в Укрзалізниці.

Рух колією у Пардубіце відновили після 8-ої години нинішнього ранку. Потяги не курсували впродовж дев’яти годин.

В Укрзалізниці попереджають про прогнозовану затримку поїзда RegioJet Прага-Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України.

«Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Varosh, чеський залізничний оператор RegioJet виконує рейси за маршрутом Чоп-Прага з 27 березня.

На залізничному вокзалі Чопа відбувається перестикування міжнародного потяга із поїздом №345/346 Чернівці-Чоп-Ужгород, що забезпечує пряме сполучення з Прагою також і для мешканців Буковини та Прикарпаття.

Відповідно до розкладу, до Чопа поїзд має прибувати о 10:35.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Varosh

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