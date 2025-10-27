Через Ясіня до Венеції: скульптура “Оригамі Олень” подорожує Україною перед Венеціанським бієнале

У селищі Ясіня на Закарпатті 24 жовтня презентували скульптуру “Оригамі Олень” роботи української художниці та скульпторки Жанни Кадирової. Унікальний арт-об’єкт прямує до Венеції, де представлятиме Україну на всесвітньому бієнале сучасного мистецтва у травні 2026 року.

Як розповів Varosh Леонід Марущак, голова громадської організації “Музей відкрито на ремонт” та співкуратор проєкту, історія цього арт-обєкта розпочалася у 2018 році в Покровську Донецької області. Бетонну скульптуру оленя у формі фігури оригамі встановили у 2019 році у міському парку на постаменті, де раніше стояв радянський винищувач Су-7 – перший реактивний літак-носій ядерної зброї.

— У 2024 році, коли ситуація на фронті загострилася, активісти евакуювали скульптуру разом з пам’ятником композитору Миколі Леонтовичу до Вінниці, — розповів Леонід Марущак. — Саме тоді народилася ідея використати “Оленя” для розмови про Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки. Наступного року виповнюється рівно 30 років, як Україна позбулася ядерного статусу на користь гарантій безпеки і передала всі ядерні боєголовки країні, яка зараз воює проти нас.

“Гарантії безпеки” на Венеціанському бієнале

Проєкт назвали “Гарантії безпеки”, він переміг у національному відборі Міністерства культури і представлятиме Україну на Венеціанському бієнале. Куратори – Ксенія Малих, керівниця арт-центру “Промприлад” в Івано-Франківську, та Леонід Марущак.

– У Венеції скульптура буде представлена у підвішеному стані – у момент відриву або встановлення. “Це питання до публіки: що відбувається, чи відбулося, чи має статися, – пояснив Леонід Марущак.