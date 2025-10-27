Через Ясіня до Венеції: скульптура “Оригамі Олень” подорожує Україною перед Венеціанським бієнале

У селищі Ясіня на Закарпатті 24 жовтня презентували скульптуру “Оригамі Олень” роботи української художниці та скульпторки Жанни Кадирової. Унікальний арт-об’єкт прямує до Венеції, де представлятиме Україну на всесвітньому бієнале сучасного мистецтва у травні 2026 року.
Як розповів Varosh Леонід Марущак, голова громадської організації “Музей відкрито на ремонт” та співкуратор проєкту, історія цього арт-обєкта розпочалася у 2018 році в Покровську Донецької області. Бетонну скульптуру оленя у формі фігури оригамі встановили у 2019 році у міському парку на постаменті, де раніше стояв радянський винищувач Су-7 – перший реактивний літак-носій ядерної зброї.
— У 2024 році, коли ситуація на фронті загострилася, активісти евакуювали скульптуру разом з пам’ятником композитору Миколі Леонтовичу до Вінниці, — розповів Леонід Марущак. — Саме тоді народилася ідея використати “Оленя” для розмови про Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки. Наступного року виповнюється рівно 30 років, як Україна позбулася ядерного статусу на користь гарантій безпеки і передала всі ядерні боєголовки країні, яка зараз воює проти нас.
Проєкт назвали “Гарантії безпеки”, він переміг у національному відборі Міністерства культури і представлятиме Україну на Венеціанському бієнале. Куратори – Ксенія Малих, керівниця арт-центру “Промприлад” в Івано-Франківську, та Леонід Марущак.
– У Венеції скульптура буде представлена у підвішеному стані – у момент відриву або встановлення. “Це питання до публіки: що відбувається, чи відбулося, чи має статися, – пояснив Леонід Марущак.
Зупинка в Ясіні була невипадковою – тут традиційно проходив фестиваль “Фантазери”, співорганізаторкою якого була Жанна Кадирова. Вони запросила виступити на презентації учнів Ясінянської Школи мистецтв з керівницею Галиною Жураковською, а також аматорський колектив дорослих виконавців. Всі разом, зі співанками, традиційними танцями влаштували свого роду “проводи” “Оленя” на бієнале.
Маршрут скульптури вражає: 30 серпня 2024 року – евакуація з Покровська, вересень – Вінниця, жовтень – реставрація в Києві, 23-24 жовтня – Ясіня, 25 жовтня – Івано-Франківськ, 26-27 жовтня – Львів. Зараз, зі слів Марущака, “Олень” прямує до Білостока (Польща), де в грудні відбудеться персональна виставка Жанни Кадирової. Перед травнем куратори планують турне європейськими країнами, можливо, навіть із зупинкою в Будапешті.
Відкриття Венеціанського бієнале заплановане на 9 травня 2026 року – теж символічна дата для розмови про гарантії безпеки, каже Леонід Марущак. Виставка триватиме до листопада. Після Венеції організатори мріють відправити скульптуру до Японії – країни, де народилося мистецтво оригамі.
Жанна Кадирова — українська художниця та скульпторка, цього року стала лавреаткою Національної премії України ім. Т.Шевченка у візуальному мистецтві. Також вона стала першою лавреаткою нової премії Her Art Award всесвітньої мистецької виставки Art Paris.
Художниця вже представляла Україну на Венеційській бієнале у групових проєктах: у 2013 році напередодні Революції гідності вона зробила для українського павільйону скульптуру “Пам’ятник пам’ятнику”. А в 2015 році брала участь в проєкті “Надія”, пише “УП. Життя”.
Її роботи відзначені нагородами, серед яких – премії Казимира Малевича (2012) та PinchuckArtCentre (2013).
Венеційська бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два непарні роки у Венеції (Італія). У рамках бієнале сьогодні проводяться також Венеційський кінофестиваль та Венеційський фестиваль архітектури.
У 2026 році пройде вже 61 за ліком подія. Україна бере участь у Венеційській бієнале із 2001 року.
Зоряна Попович, Varosh
Фото надані Леонідом Марущаком
Головне фото: Олень у Покровську. Фото: Промприлад Артцент
