Через вечірні заходи в центрі Ужгорода обмежать рух транспорту

У зв’язку з проведенням у центрі Ужгорода ряду заходів (забіг з чотирилапими та нічний забіг Night Run) з 18:30 і майже до 23:00 буде перекрито рух транспорту.
із 18:30 до 22:45:
– вул. Олександра Довженка, вул. Ференца Ракоці, пл. Народна, пл. Поштова.
із 22:00 до 22:45:
– пл. Поштова, вул. Олександра Довженка, частина вул. Володимира Гошовського;
– пл. Захисників України, транспортний міст ім. Томаша Масарика;
– пл. Богдана Хмельницького;
– проспект Свободи.
Про це інформує управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради.
Varosh
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