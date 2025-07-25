Через вечірні заходи в центрі Ужгорода обмежать рух транспорту

У зв’язку з проведенням у центрі Ужгорода ряду заходів (забіг з чотирилапими та нічний забіг Night Run) з 18:30 і майже до 23:00 буде перекрито рух транспорту.

із 18:30 до 22:45:

– вул. Олександра Довженка, вул. Ференца Ракоці, пл. Народна, пл. Поштова.

із 22:00 до 22:45:

– пл. Поштова, вул. Олександра Довженка, частина вул. Володимира Гошовського;

– пл. Захисників України, транспортний міст ім. Томаша Масарика;

– пл. Богдана Хмельницького;

– проспект Свободи.

Про це інформує управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради.

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