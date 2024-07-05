Через спеку в Ужгороді обмежили рух великих вантажівок

Розпорядження «Про обмеження руху автотранспорту автомобільними дорогами на території міста» підписав голова Ужгородської міської ради Богдан Андріїв.

Відповідно до розпорядження, з 4 липня в місті вводиться обмеження на рух великогабаритного транспорту масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш як 7 тонн, якщо температура повітря сягає вище 28 °C.

Проїзд таких вантажівок по місту заборонено у проміжок доби з 10:00 до 20:00.

Обмеження не розповсюджуються на спеціалізовані транспортні засоби, що використовуються для ліквідації надзвичайних ситуацій, а також транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони.

Окрім того, що про обмеження будуть сповіщати відповідні дорожні знаки, підприємство «КШЕП» також повинно буде здійснювати полив доріг загального користування.

Як уточнили Varosh у міській раді, обмеження на пересування великогабаритного транспорту буде зберігатися, допоки температура повітря сягатиме 28 градусів і вище.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Логіст.Today

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.